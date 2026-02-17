BofA açıkladı: Küresel yatırımcı güveni Haziran 2021’den bu yana zirvede!

CANLI BORSA
Bank of America’nın Şubat ayına ilişkin Küresel Fon Yöneticileri Anketi, yatırımcı güveninin Haziran 2021’den bu yana görülen en yüksek düzeye çıktığını ortaya koydu.

17 Şubat 2026

Nakit oranları, hisse senedi dağılımları ve küresel büyüme beklentilerinden oluşan geniş kapsamlı güven göstergesi 8,1'den 8,2 seviyesine yükseldi.

BofA değerlendirmesinde, fon yöneticilerinin bu ay "aşırı iyimser" bir duruş sergilediğine dikkat çekilerek, bu iyimserliğin varlık fiyatlarında ilave yükseliş alanını sınırlayabileceği uyarısı yapıldı.

Ankette ayrıca Kevin Warsh'ın Fed başkanlığına aday gösterilmesi durumunda piyasalarda oluşabilecek etkiler de sorgulandı. Katılımcıların %38'i Warsh'ın göreve gelmesi halinde ABD Hazine tahvili faizlerinin artacağını ve doların değer kaybedeceğini düşünüyor. %21'lik bir kesim ise tahvil getirilerinin gerileyeceği ve doların zayıflayacağı görüşünde.

Sonuçlara göre yatırımcıların "boom" olarak tanımlanan, trendin üzerinde büyüme ve enflasyon beklentisi Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı; katılımcıların %36'sı bu senaryoyu öngörüyor.

Buna karşılık, en yaygın beklenti olmaya devam eden senaryo "stagflasyon" oldu. Katılımcıların %42'si büyümenin trendin altında, enflasyonun ise trendin üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Ankete göre yatırımcıların %14'ü "goldilocks" (trend üstü büyüme, trend altı enflasyon) senaryosunu beklerken, %5'lik kesim hem büyümenin hem de enflasyonun trendin altında kalacağı "stagnasyon" tablosunun gerçekleşeceğini öngörüyor.

