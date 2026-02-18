Fitch, ABD bütçe açıkları konusunda uyardı

CANLI BORSA
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’de bütçe açıklarının yüksek seviyelerde kalmasının beklendiğini açıkladı. Kuruluş, son hükümet kapanmasının kısmi olmasına rağmen siyasi kutuplaşma ve karmaşık bütçe sürecinin mali politika yapımını engellemeye devam ettiğini vurguladı.

Fitch Ratings, Kongre'nin İç Güvenlik Bakanlığı ödenekleri üzerinde uzlaşamamasının kısmi kapanmaya yol açtığını hatırlatarak, süresinin belirsizliğini koruduğunu ve müzakerelerin devam etmesinin beklendiğini belirtti. Kuruluş ayrıca ABD'nin bütçe açıklarının yanı sıra tarife davalarından kaynaklı ek riskler bulunduğuna dikkat çekti.

ABD'nin "AA+" kredi notu ve "durağan" görünümünün, özellikle mali konularda yönetim istikrarının son yirmi yılda bozulduğunu yansıttığı vurgulandı. Fitch, Kongre'nin ara seçimler öncesi bütçe konsolidasyonu için istekli olmayacağını öngördü.

Kuruluşun projeksiyonlarına göre, ABD'nin genel kamu borcu 2027'de GSYH'nin yüzde 120'sini aşacak. Ek olarak, Yüksek Mahkeme'nin tarife davaları ve Trump yönetiminin askeri harcamalar ile vergi indirimleri gibi politikaları, mali belirsizlikleri artırıyor.

Buna karşın Fitch, ABD'nin dolar rezerv para birimi statüsünden kaynaklanan esnek finansman imkanlarından yararlandığını ve ekonominin düşük faiz, gevşek mali politika, yapay zeka yatırımları ve güçlü tüketici harcamalarıyla desteklendiğini belirtti. Fitch, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye yükseltti.

