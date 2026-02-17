İsveç, Euro Bölgesi’ne katılım için acele etmeyecek

Avrupa Birliği'nin uzun süreli üyesi olan İsveç, yaklaşık otuz yıldır euroyu kullanmayan ülkeler arasında yer alıyor. 2003'te yapılan bağlayıcı olmayan referandumda seçmenlerin yaklaşık %56'sı euroya geçişe karşı oy kullanmış, sonraki hükümetler de bu tercihe saygı göstermişti.

Svantesson, küresel koşulların değiştiğine işaret ederek, İsveç'in euroya geçişinin ekonomik avantaj ve dezavantajlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bakan, jeopolitik ve jeoekonomik dengelerin hızlı değiştiğini vurgulayarak konunun uzun vadeli bir perspektifle ele alınmasının önemini vurguladı.

Mevcut merkez sağ hükümetin Eylül seçimlerinin ardından görevde kalması durumunda, euroya geçişle ilgili kapsamlı bir inceleme başlatmayı planladıklarını da belirten Svantesson, Euro Bölgesi dışında kalmanın İsveç ekonomisi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirecek bağımsız bir komisyon kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.