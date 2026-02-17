Avrupa'nın Rus petrolünü reddetmesinin faturası belli oldu!

CANLI BORSA
Avrupa, Rus petrolünden vazgeçmenin bedelini ödüyor. 2025’te AB, daha az petrol almasına rağmen 20 milyar eurodan fazla ek maliyetle karşı karşıya kaldı. Yaptırımlar öncesi 193,8 milyar euro olan ithalat harcaması, 212,3 milyar euroya yükseldi ve yıllık zarar 22,7 milyar euroya ulaştı.

Ukrayna krizi sonrası Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, Avrupa ülkelerinin enerji maliyetlerini artırmaya devam ediyor. Avrupa Birliği'nin Rus petrolünden vazgeçmesi, 2025 yılı itibarıyla petrol alımlarında 20 milyar euroyu aşan ek maliyete yol açtı.

Eurostat verilerine göre, AB'nin petrol ithalatı miktarı 2024'te 3,5 milyar varil olarak gerçekleşirken, 2025'te daha az petrol almasına rağmen maliyetler yükseldi. Yaptırımlar öncesi 193,8 milyar euro olan ithalat harcaması, 2025'te 212,3 milyar euroya çıktı ve yıllık zarar 22,7 milyar euroya ulaştı.

Aralık 2022'de AB, deniz yoluyla Rus ürünlerinin sevkiyatını yasaklamış, Şubat 2023'ten itibaren de petrol sevkiyatına kısıtlama getirmişti. Bu karar, piyasada şok etkisi yaratmış ve fiyatların artmasına neden olmuştu. Varil başına 57,4 euro olan AB petrol fiyatı, 2025'te 64,3 euroya yükseldi.

