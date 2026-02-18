CANLI BORSA
Bakır fiyatlarında gerileme sürüyor

Bakır fiyatları, Londra Metal Borsası (LME) stoklarının 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşması ve doların güçlenmesiyle %1,8 değer kaybederek ton başına 12.617 dolara geriledi. Bu düşüşle birlikte bakır, önceki rekor seviyesinden %13 uzaklaştı; diğer metaller de benzer bir gevşeme trendi gösterdi.

18 Şubat 2026

LME'deki bakır stokları 221.625 tona çıkarak 11 ayın zirvesine ulaşırken, Şangay Vadeli İşlemler Borsası ve ABD Comex ile birlikte toplam bakır stokları bir milyon tonu aştı.

Ayrıca, LME nakit bakır sözleşmesi indirimi ton başına 114 dolara genişleyerek son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Diğer metallerde de düşüşler gözlendi: Kurşun %0,6 azalarak 1.946 dolara inerken, LME kurşun stokları hazirandan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Alüminyum %0,3 düşüşle 3.043 dolara, çinko %0,6 gevşeyerek 3.271 dolara, kalay %0,6 kayıpla 45.395 dolara ve nikel %1,1 düşüşle 16.930 dolara geriledi.

