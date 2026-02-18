Bakır fiyatlarında gerileme sürüyor

LME'deki bakır stokları 221.625 tona çıkarak 11 ayın zirvesine ulaşırken, Şangay Vadeli İşlemler Borsası ve ABD Comex ile birlikte toplam bakır stokları bir milyon tonu aştı.

Ayrıca, LME nakit bakır sözleşmesi indirimi ton başına 114 dolara genişleyerek son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Diğer metallerde de düşüşler gözlendi: Kurşun %0,6 azalarak 1.946 dolara inerken, LME kurşun stokları hazirandan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Alüminyum %0,3 düşüşle 3.043 dolara, çinko %0,6 gevşeyerek 3.271 dolara, kalay %0,6 kayıpla 45.395 dolara ve nikel %1,1 düşüşle 16.930 dolara geriledi.