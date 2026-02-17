CANLI BORSA
Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 280 bin liraya indi.

Oluşturma Tarihi 17 Şubat 2026 16:51

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 849 bin lira, en yüksek 7 milyon 280 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 düşüşle 7 milyon 280 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 330 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 281 milyon 893 bin 146,16 lira, işlem miktarı ise 879,99 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 112 milyon 201 bin 160,96 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 7.330.000,00 4.963,45
En Düşük 6.849.000,00 4.844,40
En Yüksek 7.280.000,00 5.193,40
Kapanış 7.280.000,00 5.193,40
Ağırlıklı Ortalama 7.107.251,51 5.108,37
Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.281.893.146,16
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 879,99
Toplam İşlem Adedi 71

