BofA'dan ons altın için 7 bin dolar tahmini

Bank of America (BofA) tarafından yayımlanan Şubat 2025 Küresel Fon Yöneticileri Anketi, profesyonel yatırımcıların altın tarafında güçlü bir iyimserlik taşıdığını ortaya koydu. Ankete göre katılımcılar, ons altının zirve seviyesini ortalama 6.200 dolar olarak tahmin ediyor. Yatırımcıların yüzde 19'u fiyatların 7.000 doların üzerine çıkabileceğini öngörürken, yüzde 20'lik bir kesim ise altının zaten tepe noktasına ulaştığını düşünüyor.

"Uzun altın" pozisyonu – yani fiyatların yükseleceği beklentisiyle yapılan alımlar – üst üste ikinci ayda da en popüler işlem oldu. Katılımcıların yarısı altın tarafında yükseliş beklentisini koruyor.

RİSK İŞTAHI ARTIYOR

Varlık dağılımında ise riskli enstrümanlara yönelim dikkat çekiyor. Hisse senetlerinde net yüzde 48 ile Aralık 2024'ten bu yana en yüksek ağırlık görülürken, tahvil pozisyonları net yüzde 40 ile Eylül 2022'den beri en düşük seviyeye indi. Yatırımcıların net yüzde 57'si uzun vadeli tahvil faizlerinin yükseleceğini, net yüzde 46'sı ise kısa vadeli faizlerin gerileyeceğini öngörüyor.

HİSSE VE EMTİA POZİSYONLARI DÖRT YILIN ZİRVESİNDE

Ankete göre hisse senetleri ile emtiaların toplam ağırlığı net yüzde 76'ya çıkarak Ocak 2022'den bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Gelişen ülke hisselerinde net yüzde 49, Euro Bölgesi hisselerinde yüzde 35 fazla ağırlık taşınırken, ABD hisselerinde net yüzde 22 düşük pozisyon dikkat çekti.

Şubat ayında enerji, temel maddeler ve zorunlu tüketim sektörlerine yönelim artarken; ABD hisseleri, teknoloji sektörü ve dolar bazlı varlıklardan çıkış gözlendi.

UYARI SİNYALLERİ DE GÜÇLENİYOR

Öte yandan risk göstergeleri temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor. BofA'nın Boğa & Ayı Göstergesi 9,5 seviyesine yükselerek "sat" sinyali bölgesine geçti. Katılımcıların yüzde 25'i en büyük kuyruk risk olarak "yapay zekâ balonu"nu gösterirken, yüzde 43'ü olası bir sistemik kredi krizinin kaynağı olarak özel sermaye ve özel kredi piyasalarını işaret ediyor.

Bugünkü veriler (yaklaşık ortalama / piyasa):

USD/TRY ~ 43,7 TL (1 USD ≈ 43,7 TL)

1 ons altın = 31,10 gram (standart)



Altın ons = 6.200 USD senaryosu

Ons fiyatı: 6.200 USD

1 gram altın = 6.200 / 31,10 ≈ 199,36 USD

TL'ye çeviri: 199,36 × 43,7 ≈ 8.711 TL/gram

Altın ons = 7.000 USD senaryosu

Ons fiyatı: 7.000 USD

1 gram altın = 7.000 / 31,10 ≈ 225,08 USD

TL'ye çeviri: 225,08 × 43,7 ≈ 9.835 TL/gram

Karşılaştırma (bugünkü seviyeye göre)

Bugünkü 24 ayar gram spot altın fiyatı yaklaşık ~6.900 TL civarı (spot piyasa ortalaması)

6.200 USD senaryosunda ~8.700 TL

7.000 USD senaryosunda ~9.800 TL

Bu hesaplamalar, ons altın fiyatının yalnızca küresel dolar bazlı rakamıyla dolar/TL kuru esas alınarak yapılmıştır. Kuyumcu alış-satış farkları ve fiziki pazar makasları fiyatları etkileyebilir.