CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi IMF'den Japonya'ya: Faiz artırımlarına devam edin

IMF'den Japonya'ya: Faiz artırımlarına devam edin

Uluslararası Para Fonu (IMF), Japonya'ya politika faizini nötr seviyeye doğru taşımak için kademeli faiz artırımlarına devam etmesini ve kısa vadeli mali politikanın daha fazla gevşemesinden kaçınmasını tavsiye etti.

AA

Oluşturma Tarihi 18 Şubat 2026 07:28

Fon, "4. Madde" konsültasyonu kapsamında IMF personelinin ülkeye ziyareti sonunda elde edilen ön bulguları paylaştı.

IMF'den yapılan açıklamada, Japonya ekonomisinin küresel şoklar karşısında etkileyici bir dayanıklılık gösterdiği ve potansiyelinin üzerinde büyümenin sürdüğü bir dönem yaşadığı aktarıldı.

İç talebin güçlü ve işsizliğin düşük seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, enflasyonun sıfıra yakın seyrettiği otuz yıllık bir dönemin ardından fiyatların üç buçuk yıldır Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yüzde 2'lik hedefinden daha hızlı arttığı kaydedildi.

Açıklamada, nominal ücretler tarihi bir hızda artarken, yüksek enflasyonun hane halkının satın alma gücünü aşındırması nedeniyle yaşam maliyetine ilişkin endişelerin sürdüğü ifade edildi.

Japonya'nın yaşlanan nüfusu ve yüksek kamu borcu nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Çıktı açığının pozitif olduğu ve enflasyonun hedefe yukarıdan yakınsamasının beklendiği bir ortamda, maliye ve para politikaları fiyat ve çıktı istikrarını sürdürürken mali tamponları yeniden oluşturacak şekilde kalibre edilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, işgücü piyasasındaki sıkılaşmanın sürdürülebilir reel ücret artışlarına dönüşmesini sağlamak için işgücü piyasasına yönelik reformlara ihtiyaç olduğu vurgulandı.

- "Yetkililer tüketim vergisini düşürmekten kaçınmalı"

BoJ'nin parasal genişlemeyi uygun şekilde geri çektiği belirtilen açıklamada, politika faizinin nötr seviyeye doğru taşınması için kademeli faiz artırımlarının devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, "Temel projeksiyon gerçekleşmeye devam ettikçe politika faizinin 2027'de nötr seviyeye ulaşması için parasal gevşemenin geri çekilmesi devam etmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mali konsolidasyonda son dönemde elde edilen kazanımlar korunarak kısa vadeli mali politikanın daha fazla gevşemesinden de kaçınılması gerektiği belirtilen açıklamada, ekonominin potansiyelinin üzerinde faaliyet göstermesi nedeniyle, döngüsel baskıları güçlendirmekten kaçınmak için kısa vadede daha nötr bir mali duruş önerildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yetkililer, mali alanı daraltacak ve mali riskleri artıracak, hedef odaklı olmayan bir önlem olan tüketim vergisini düşürmekten kaçınmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Uzun vadede genel hükümetin birincil bütçe açığının artması ve harcama baskılarının yükselmesiyle borç seviyesinin artmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, borç daha yüksek getirilerle yeniden finanse edildikçe faiz ödemelerinin 2025'ten 2031'e kadar iki katına çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yüksek ve kalıcı borç seviyeleri, kötüleşen mali dengeyle birlikte Japonya ekonomisini çeşitli şoklara karşı savunmasız bırakıyor." değerlendirmesi yer aldı.

Japonya ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8 ve gelecek yıl yüzde 0,6 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 17 Şubat 2026 10:04
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 17 Şubat 2026 10:04
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 17 Şubat 2026 09:35
Piyasalar temkinli seyrediyor Piyasalar temkinli seyrediyor 17 Şubat 2026 09:07
Rublenin dış ticaretteki payı ilk kez yüzde 50’yi aştı Rublenin dış ticaretteki payı ilk kez yüzde 50'yi aştı 17 Şubat 2026 09:06
Goldman Sachs: Küresel büyüme beklentileri aşabilir Goldman Sachs: Küresel büyüme beklentileri aşabilir 17 Şubat 2026 08:56
Petrolde dalgalı seyir: ABD-İran görüşmeleri etkili oldu Petrolde dalgalı seyir: ABD-İran görüşmeleri etkili oldu 17 Şubat 2026 08:54
Bakır fiyatları geriledi Bakır fiyatları geriledi 17 Şubat 2026 08:50
HSBC’den altın değerlendirmesi: 2026’nın ana teması ’oynaklık’ olacak HSBC’den altın değerlendirmesi: 2026’nın ana teması 'oynaklık' olacak 17 Şubat 2026 08:46
Citi’den petrol tahmini: Yaz aylarında düşebilir Citi'den petrol tahmini: Yaz aylarında düşebilir 17 Şubat 2026 08:42
AB, euronun küresel rolünü güçlendirmek istiyor AB, euronun küresel rolünü güçlendirmek istiyor 17 Şubat 2026 08:38
Bitcoin yön arayışında: 68 bin dolar seviyesi kritik! Bitcoin yön arayışında: 68 bin dolar seviyesi kritik! 16 Şubat 2026 14:11
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.227,2900 Değişim 181,98 Son veri saati:
Düşük 14227,29 Yüksek 14409,27
Açılış
43,7514 Değişim 0,0457 Son veri saati:
Düşük 43,71 Yüksek 43,7557
Açılış
51,8673 Değişim 0,0778 Son veri saati:
Düşük 51,8253 Yüksek 51,9031
Açılış
6.930,0430 Değişim 107,223 Son veri saati:
Düşük 6826,674 Yüksek 6933,897
Açılış
105,4836 Değişim 3,7742 Son veri saati:
Düşük 101,7821 Yüksek 105,5563
Açılış
BİST En Aktif Hisseler