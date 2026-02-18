CANLI BORSA
İklim değişikliği kahve fiyatlarına nasıl yansıdı?

Küresel kahve üretiminin merkezi konumundaki ülkelerde aşırı sıcak gün sayısı son yıllarda hızla yükseldi. Uzmanlar, artan sıcaklıkların hem verimi hem de kahvenin kalitesini olumsuz etkilediğini, bunun da doğrudan fiyatlara yansıdığını belirtiyor.

Oluşturma Tarihi 18 Şubat 2026 10:49

Climate Central'ın analizine göre, 2021-2025 döneminde dünya kahve üretiminin büyük kısmını kapsayan 25 ülkede aşırı sıcak günler ortalama 47 gün daha uzun sürdü. Brezilya, Vietnam, Kolombiya, Etiyopya ve Endonezya gibi başlıca üretici ülkelerde 30 dereceyi aşan gün sayısı ise ortalama 57 gün arttı.

Climate Central Bilimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kristina Dahl, "İklim değişikliği kahve üretimimizi tehdit ediyor. Artan aşırı sıcak günler verimi azaltabilir ve kaliteyi düşürebilir. Bu durum fincana kadar yansıyacak" dedi.

Fiyat artışında tek etken iklim değil; ABD'nin Brezilya'dan yapılan kahve ithalatına uyguladığı gümrük vergileri de geçen yıl fiyatları yükselten faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kahve türleri özelinde bakıldığında, Arabica için 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar "son derece zararlı" kabul edilirken, Robusta için ise verim optimal seviyenin altına düşüyor. Son üç yıl, kaydedilen en sıcak dönemler olarak dikkat çekiyor ve önümüzdeki yıllarda kahve üretiminde iklim kaynaklı risklerin daha da artabileceğine işaret ediyor.

