Japonya’nın ihracatı artış gösterdi: Çin talebi öne çıktı

Resmi verilere göre Japonya'nın ihracatı, Aralık ayındaki %5,1'lik artışın ardından geçen yılın aynı dönemine göre %16,8 yükseldi. Bu oran, ekonomistlerin %14,8'lik beklentilerini de aşmış oldu.

Buna karşın, ABD'ye yapılan ihracat Ocak ayında %5 düşüş gösterdi. Söz konusu gerileme, ilaç, metal işleme makineleri ve otomotiv sektörlerindeki talep düşüklüğünden kaynaklandı. Aralık ayında ABD'ye ihracat %11,1 azalırken, iki ülke arasındaki ticaret fazlası da %23 daraldı.

Japon ihracatçıları, ABD ile yapılan ticaret anlaşmasına rağmen, ABD'ye ihraç edilen ürünlerin geniş bir kısmında uygulanan %15'lik tarifelerle mücadele etmeye devam ediyor.

Öte yandan Çin'e yapılan sevkiyatlar %32 artarak Japonya'nın toplam ihracatının yükselmesinde önemli rol oynadı. Ekonomistler, Ocak ayındaki bu güçlü artışın, Şubat ayındaki Çin Yeni Yılı tatili öncesinde talebin öne çekilmesinden kaynaklandığını belirtti.