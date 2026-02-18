Gazprom: Avrupa'daki gaz depolarında doluluk oranı düştü

CANLI BORSA
Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının üçte birin altına düştüğünü ve kışa hazırlık için doldurulan tüm gazın kullanıldığı uyarısında bulundu.

AA

Oluşturma Tarihi 18 Şubat 2026 13:56

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın depolarındaki doğal gazı hızla tükettiği belirtildi.

Avrupa'nın en büyük ekonomileri Almanya ve Fransa'daki depolardaki doluluk oranının, Avrupa ortalamasının altına düştüğüne işaret edilen açıklamada, Almanya'daki depoların yüzde 23, Fransa'daki depoların ise yüzde 23,6 doluluk oranına gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, kışa hazırlık için depolanan tüm gazın tüketildiği bilgisine yer verilirken, "Avrupa'daki doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranı üçte birin altına düştü. Şu anda, önceki yıllarda biriken rezervlerden gaz çekilmektedir." denildi.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, 2024'te Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

