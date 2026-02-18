CANLI BORSA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazanarak 14.437,94 puana çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 18 Şubat 2026 13:22

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 210,66 puan ve yüzde 1,48 artışla 14.437,94 puana çıktı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 5,16 ile finansal kiralama faktoring, tek değer kaybeden yüzde 0,1 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD-İran temaslarının ilerlemesi ve bazı bölgesel gerilimlerin azalması risk iştahının bir miktar toparlanmasına imkan sağlarken bugün gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını genele yayılan alımlarla pozitif bir seyirde tamamlarken 14.487,45 puanı görerek rekor tazeledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, 2025'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

