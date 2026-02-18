CANLI BORSA
Goldman: Almanya’nın savunma harcamaları hedefi tutturmakta zorlanabilir

Almanya’nın uzun süredir beklenen kapsamlı mali teşvik planı, ekonomik göstergelere etkisini göstermeye başladı. Bununla birlikte, Goldman Sachs analistleri, paketin önemli bir parçası olan savunma harcamalarının bu yıl hedeflenen hızlı artış hızına ulaşmakta zorlanabileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 18 Şubat 2026 14:26

Almanya'nın söz konusu tarihi teşvik paketi, bütçe dışı 500 milyar euroluk bir altyapı yatırım fonunu içeriyor. Bu kaynak, ulaştırma, dijitalleşme ve enerji projelerine aktarılacak. Ayrıca, savunma harcamalarının GSYH'nin %1'inden fazla artırılması planlanıyor.

Bank of America'nın bu hafta yayımladığı rapora göre, mali genişlemenin etkileri artık makroekonomik verilere yansımaya başlamış durumda.

BofA analistleri, Alman fabrika siparişlerinde, ağır makineler, savunma ekipmanları ve elektronik cihazlar dahil olmak üzere, üç aylık yıllıklandırılmış bazda %40'lık bir artış gözlemlendiğini vurguladı. Ayrıca, Bank of America'nın Avrupalı fon yöneticileriyle gerçekleştirdiği ankette katılımcıların rekor düzeyde %74'ü Avrupa'da önümüzdeki dönemde büyümenin hızlanacağını öngördü.

Katılımcıların %63'ü, bu büyümenin ana sürükleyicisi olarak Almanya'nın geniş çaplı mali teşvik paketini işaret etti. BofA analistleri, "Almanya, Avrupa'da yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse senedi piyasası olmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

