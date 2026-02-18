S&P Global Ratings, Türkiye ve finans sektörüne özel yeni bülten başlattı

S&P Global Ratings'ten yapılan açıklamada, değişen makroekonomik koşullar, düzenleyici öncelikler ve finansman şartlarındaki dönüşümün bağımsız ve şeffaf kredi analizlerine olan talebi artırdığı vurgulandı. Türkiye Credit Brief'in bu ihtiyaca yanıt vermek üzere hazırlandığı ifade edildi.

Yeni bülten kapsamında Türkiye ve çevre pazarlara dair kısa ve odaklı analizler paylaşılacak. Her sayıda bankalar, sigorta şirketleri, reel sektör firmaları ve sermaye piyasalarını etkileyen temel konular öne çıkarılacak. Ayrıca en güncel araştırmalar, analitik çalışmalar ve yayımlanan raporlar da bültende yer alacak.

Açıklamada, bankacılık sektörüne yönelik kredi derecelendirmeleri, sürdürülebilir finans uygulamaları, yapılandırılmış finans çözümleri ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin ürün ve fırsatlar hakkında bilgilere de yer verileceği belirtildi.

S&P Global Ratings, Türkiye Credit Brief ile piyasa aktörleriyle daha şeffaf ve bilinçli iletişim kurmayı, bankacılık topluluğuyla etkileşimi artırmayı ve küresel perspektifi bölgesel içgörüyle birleştirmeyi amaçlıyor.