IMF’den Çin’e tüketim vurgusu: Büyüme modeli yeniden dengelenmeli

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Çin ile 2025 yılı 4. Madde Konsültasyonu sürecini tamamladı. Fon tarafından yapılan açıklamada, Çin ekonomisinin son yıllarda karşılaştığı çok sayıda şoka rağmen kayda değer bir direnç sergilediği vurgulandı.

Açıklamada, ülkenin reel Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) geçen yıl yüzde 5 artarak resmi büyüme hedefini yakaladığı, bu performansın güçlü ihracat ve uygulanan politika destekleri sayesinde gerçekleştiği ifade edildi. Buna karşın, özel sektör kaynaklı yurt içi talebin zayıf kaldığına dikkat çekildi. Çekirdek enflasyonda sınırlı bir artış görülse de manşet enflasyonun 2025 boyunca ortalama yüzde 0 seviyesinde kalmasının beklendiği belirtildi.

Ticaret ortaklarına kıyasla daha düşük enflasyonun reel döviz kurunda değer kaybına yol açtığı ve bunun da ihracatı desteklediği kaydedildi. Bu gelişmenin cari işlemler fazlasının GSYH'nin yaklaşık yüzde 3,3'üne yükselmesine katkı sağladığı aktarıldı.

BÜYÜMEDE İVME KAYBI ÖNGÖRÜLÜYOR

IMF, büyüme hızının önümüzdeki dönemde yavaşlayacağı tahmininde bulundu. Açıklamada, tarifeler ve ticaret politikalarındaki belirsizliklerin etkisiyle GSYH artışının 2026 yılında yüzde 4,5'e gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Enflasyonun kademeli biçimde toparlanacağı ancak deflasyonist baskıların süreceği öngörülürken, orta vadede azalan iş gücü, yatırımların getirisindeki düşüş ve verimlilik artışındaki yavaşlamanın büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı vurgulandı.

Ekonomik görünüme ilişkin risklerin ağırlıklı olarak aşağı yönlü olduğuna işaret edilen açıklamada, özellikle gayrimenkul sektöründe beklenenden daha sert bir daralmanın başlıca iç risk unsuru olduğu belirtildi. Yüksek borçluluk seviyesiyle birleşebilecek bu durumun, iç talepte ilave zayıflığa ve kalıcı deflasyon riskine yol açabileceği, ayrıca ihracata bağımlılığı artırabileceği ifade edildi. Dış riskler arasında ise ticaret gerilimlerinin yeniden yükselmesi öne çıktı.

Buna karşılık, ek politika teşviklerinin devreye alınması veya ticaret anlaşmazlıklarının iş birliği içinde çözülmesi durumunda yukarı yönlü bir senaryonun mümkün olabileceği kaydedildi.

TÜKETİMİ GÜÇLENDİRECEK REFORM ÇAĞRISI

IMF İcra Direktörleri, Çin'in büyüme modelini tüketim ağırlıklı bir yapıya dönüştürmesinin temel öncelik olması gerektiğinin altını çizdi. Yetkililerin 15'inci Beş Yıllık Plan'da tüketimi artırmaya odaklanmasını olumlu karşılayan kurul, ekonominin tüketim ekseninde yeniden dengelenmesini destekleyecek tamamlayıcı yapısal reformların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.