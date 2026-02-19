Petrolde jeopolitik gerilim sonrası dalgalı seyir

CANLI BORSA
Petrol fiyatları, ABD’nin İran’a yönelik olası askeri müdahalesinin beklenenden daha erken gerçekleşebileceğine dair haberlerin etkisiyle Ekim ayından bu yana en sert günlük yükselişini kaydetmesinin ardından dengelenme sürecine girdi.

Brent petrol yüzde 4,3'lük artış sonrası varil başına 70 doların üzerinde kalırken, ABD ham petrolü (WTI) 65 dolar seviyesinin üzerinde işlem gördü. Axios'un aktardığına göre, muhtemel bir ABD operasyonunun haftalar sürebileceği değerlendiriliyor. Ayrıca İsrail hükümetinin, İran'da rejim değişikliğini hedefleyen bir senaryoya sıcak baktığı iddia edildi.

Bölgede çıkabilecek bir çatışma, küresel petrol arzının yaklaşık üçte birini karşılayan Orta Doğu'daki sevkiyatları sekteye uğratma riski taşıyor. Bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın, artan petrol fiyatlarının akaryakıt maliyetlerini yükseltmesi durumunda seçim öncesi iç politikada baskıyla karşılaşabileceği ifade ediliyor.

Taraflar arasındaki diplomatik temaslardan ise henüz net bir sonuç çıkmış değil. Tahran yönetimi, Washington ile olası bir nükleer anlaşmanın çerçevesinde genel bir uzlaşma sağlandığını belirtirken, bir ABD'li yetkili İran heyetinin iki hafta içinde yeni bir öneriyle Cenevre'ye dönmesinin beklendiğini söyledi. ABD ayrıca son protestolara yönelik müdahaleler nedeniyle bazı İranlı yetkililere ve yöneticilere vize kısıtlaması uyguladığını duyurdu.

Bölge dışındaki gelişmeler de piyasaların gündeminde yer alıyor. Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik görüşmeler yaklaşık 90 dakika sürmesine rağmen ilerleme kaydedilemedi. OPEC+ üyesi Rusya'da sondaj faaliyetlerinin yavaşladığı, bunun da üretimde ek düşüşe yol açabileceği belirtiliyor.

Öte yandan ABD'de ham petrol stokları geçen hafta 609 bin varil geriledi. Resmi stok verilerinin ise Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

