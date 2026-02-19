ABD’ye yabancı sermaye girişi Aralık'ta yavaşladı

Uzun vadeli net sermaye akımı (swap ve benzeri işlemler hariç) aralıkta 28 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu kalemde kasım ayında 206,6 milyar dolarlık güçlü bir giriş gerçekleşmişti. Net resmi sermaye girişi 12,2 milyar dolar ile bir önceki ayın 44,9 milyar dolarlık seviyesinin altında kalırken, net özel sektör sermaye girişi de 32,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında özel sektör kaynaklı giriş 159,6 milyar dolar düzeyindeydi.

ABD Hazine tahvillerinde yabancı yatırımcılar aralıkta 41,6 milyar dolarlık net satış yaptı. Kasım ayında bu kalemde 78,2 milyar dolarlık net alım görülmüştü. Diğer varlık sınıflarında ise farklı bir tablo ortaya çıktı: Ajans tahvillerine 9,6 milyar dolarlık net alım yapılırken, ABD hisse senetlerine 96,9 milyar dolarlık güçlü bir giriş gerçekleşti. Şirket tahvillerinde ise 2 milyar dolarlık sınırlı bir net çıkış kaydedildi.

Özellikle hisse senedi piyasasına yönelik yabancı ilgisinin sürdüğü dikkat çekerken, tahvil tarafındaki satış eğilimi öne çıktı.

ABD tahvillerinin en büyük yabancı sahipleri sıralamasında da değişim yaşandı. Japonya'nın elindeki ABD tahvili stoku 1,186 trilyon dolara gerilerken, Birleşik Krallık'ın portföyü 866 milyar dolara indi. Çin'in sahip olduğu ABD tahvili miktarı ise 684 milyar dolar seviyesinde yatay seyretti.