ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde

ABD Çalışma Bakanlığı İstatistik Bürosu kasım ayına ilişkin piyasaların yakından takip ettiği tarım dışı istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre; ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 64 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde kaydedildi.

İşsizlik oranı ise yüzde 4,6 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomistler, ABD'de tarım dışı istihdam artışının kasım ayında 50 bin seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyordu. Bir diğer beklenti ise işsizliğin yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Söz konusu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki politikasına ilişkin ipucu vermesi nedeniyle piyasalar tarafından yakından takip ediliyordu.