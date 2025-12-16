Yunanistan'da memurlar bütçe protestosu için greve gitti

CANLI BORSA
Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY) çağrısıyla hükümetin mecliste görüştüğü 2026 bütçesini protesto etmek üzere 24 saatlik genel greve gidildi.

Oluşturma Tarihi 16 Aralık 2025 14:21

ADEDY'den yapılan yazılı açıklamada, hükümetin 2026 bütçesi, maaşlı çalışanlara daha büyük vergi yükü getirirken, iş insanlarının vergi yükünü hafifletmekle eleştirildi.

Açıklamada, ödenmeyen devlet teşvikleri ve artan üretim maliyetlerini protesto için ay başından bu yana otoyol, sınır kapısı, havaalanı, liman kapama gibi eylemler yapan çiftçilere de destek verildi.

Bu arada açıklamada, bütçeden sağlık, eğitim ve çalışan maaşlarına daha çok pay ayrılması talep edildi.

24 saat sürecek greve, öğretmenler ve yargı personelinin de dahil olduğu çeşitli sektörlerdeki memurlarla belediye çalışanları katıldı.

Grev kapsamında başkent Atina'da da ADEDY'nin çağrısıyla eylem düzenlendi.

Mecliste 12 Aralık'tan bu yana süren 2026 bütçesine ilişkin görüşmeler, bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in mecliste bütçeye ilişkin yapacağı konuşma ile sona erecek ve ardından bütçe meclis oylamasına sunulacak.

