AB, dondurulan Rus varlıklarıyla Ukrayna’ya destek sağlıyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’nın dondurulmuş Rus varlıklarıyla nasıl finanse edileceğine ilişkin çalışmalarda ilerleme kaydediyor.

Oluşturma Tarihi 17 Aralık 2025 09:11

AB diplomatları, ancak varlıkların büyük bölümünün bulunduğu Belçika'ya verilecek garantiler dahil bazı kritik kararların perşembe günü yapılacak AB zirvesinde alınacağını belirtti.

AB içinde toplam yaklaşık 210 milyar euro tutarında Rus varlığı bulunuyor. Bunun 185 milyar eurosu Belçika'da, 18 milyar eurosu Fransa'da, daha küçük tutarlar ise Lüksemburg, Almanya ve İsveç'te yer alıyor.

Başlangıçta 2026 ve 2027 yıllarında Ukrayna için kullanılması öngörülen plan, varlıkların tutulduğu Belçika merkezli menkul kıymet saklama kuruluşu Euroclear ile sınırlıydı. Belçika, Rus varlıklarına sahip diğer AB ülkelerinin de plana dahil edilmesi şartıyla onay vereceğini bildirdi. Diplomatlara göre, AB büyükelçileri pazartesi günü yapılan görüşmelerde bu sorunu çözdü.

Üst düzey bir Alman diplomat, plana karşı olan ülkelerin engelleyici bir azınlık oluşturma ihtimalinin kalmamasını "cesaret verici" olarak nitelendirdi ve görüşmeler sonrasında daha iyimser olduğunu söyledi.

