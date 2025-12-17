CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Küresel kömür talebi 2030'a kadar düşüşecek

Küresel kömür talebi 2030'a kadar düşüşecek

Küresel kömür talebinin bu yıl rekor seviyeye ulaşmasının ardından 2030'a kadar yavaşlama eğilimine gireceği öngörülüyor.

Oluşturma Tarihi 17 Aralık 2025 11:33

Son Güncelleme Tarihi 17 Aralık 2025 11:36

Dünyada kömür talebinin bu yıl yüzde 0,5 artışla 8,85 milyar tona yükselerek rekor seviyeye çıkacağı hesaplanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın "Kömür 2025" raporuna göre, dünyada kömür talebi bu yıl yüzde 0,5 artışla 8,85 milyar tona yükselerek rekor kıracak.

Bazı büyük pazarlarda tüketim eğilimlerinin sapma göstermesi talepteki artışı etkiliyor. Özellikle ABD'de yüksek doğal gaz fiyatları ve kömür santrallerinin kapatılmasını yavaşlatan politikalar, 15 yıldır düşüş eğiliminde olan kömür tüketimini artırdı.

Avrupa Birliği'nde (AB) kömür tüketiminde son 2 yıldır görülen düşüşün ardından, bu yıl kömür talebinin hafif artması beklenirken, Çin'deki talebin 2024'e göre genel olarak yatay seyredeceği öngörülüyor.

Ancak 2030'a kadar küresel kömür talebinin yavaşlaması ve 2023'teki seviyeye geri dönmesi öngörülüyor. Bu durum, büyük ölçüde bugün toplam kömür tüketiminin üçte ikisini oluşturan enerji sektöründeki değişikliklerden kaynaklanacak.

Dünyada yenilenebilir enerji kapasitesinin artması, nükleer enerjinin istikrarlı şekilde genişlemesi ve piyasaya büyük miktarda sıvılaştırılmış doğal gazın girmesiyle, kömürden elektrik üretiminin 2026'dan itibaren düşmesi bekleniyor. Sanayi sektöründeki kömür talebinin ise daha dirençli kalacağı tahmin ediliyor.

KÖMÜR TÜKETİMİNDE EN BÜYÜK ARTIŞ BEKLENTİSİ HİNDİSTAN'DA

Şu anda küresel kömür kullanımının yarısından fazlasını oluşturan Çin yenilenebilir enerji kapasitesini hızlı şekilde artırmaya devam ediyor ve hükümet, 2030'a kadar yurt içi kömür tüketiminin zirveye ulaşmasını ve sonrasında düşüş eğilimine girmesini hedefliyor.

Kömür tüketiminde 2030'a kadar en büyük artışın Hindistan'da gerçekleşmesi bekleniyor. Ülkede talebin yıllık ortalama yüzde 3 yükseleceği ve bunun toplam 200 milyon tonun üzerinde artışa yol açacağı tahmin ediliyor.

Kömür tüketiminin Güneydoğu Asya'da da 2030'a kadar yıllık bazda yüzde 4'ün üzerinde artması bekleniyor.

KÖMÜRÜN GELECEĞİNİ ETKİLEYEN BİRÇOK BELİRSİZLİK MEVCUT

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesinde, bu yıl bazı önemli kömür pazarlarında alışılmadık eğilimler görülmesine rağmen gelecek yıllara ilişkin tahminlerinin büyük ölçüde değişmediğini belirterek, "Küresel kömür talebinin 2030'a kadar yatay seyrettikten sonra düşüşe geçmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bununla birlikte, kömürün geleceğine etki eden birçok belirsizlik olduğunu ifade eden Sadamori, şunları kaydetti:

"Bu belirsizlikler, özellikle de ekonomik büyüme ve politika tercihlerinden enerji piyasası dinamiklerine ve hava koşullarına kadar gelişmelerin küresel tabloya büyük etkisi olmaya devam eden Çin'de. Daha genel olarak, elektrik talebindeki büyüme eğilimleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının dünya çapında entegrasyonu kömürün gidişatını etkileyebilir."

İlginizi Çekebilir
Mısır’dan çağrı: İran ve UAEA arasındaki işbirliği devam etsin Mısır'dan çağrı: İran ve UAEA arasındaki işbirliği devam etsin 16 Aralık 2025 14:12
Almanya’dan, İngiliz Standard Chartered’ın iştirakine ’önlem’ talimatı Almanya'dan, İngiliz Standard Chartered'ın iştirakine 'önlem' talimatı 16 Aralık 2025 14:01
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 16 Aralık 2025 13:22
OECD: Yapay zeka yatırımları artmaya devam edecek OECD: Yapay zeka yatırımları artmaya devam edecek 16 Aralık 2025 13:15
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 16 Aralık 2025 12:52
Almanya ve Fransa’da özel sektörde ivme kaybı sürüyor Almanya ve Fransa'da özel sektörde ivme kaybı sürüyor 16 Aralık 2025 12:50
Euro bölgesi imalat sektöründe daralma hızlandı Euro bölgesi imalat sektöründe daralma hızlandı 16 Aralık 2025 12:33
Gölge bankacılık sektörü 250 trilyon doları aştı Gölge bankacılık sektörü 250 trilyon doları aştı 16 Aralık 2025 10:54
İngiltere’de işsizlik pandemiden bu yana en yüksek seviyede İngiltere’de işsizlik pandemiden bu yana en yüksek seviyede 16 Aralık 2025 10:23
Brent petrolün varili 60,06 dolar Brent petrolün varili 60,06 dolar 16 Aralık 2025 10:19
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 16 Aralık 2025 10:06
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 16 Aralık 2025 09:50
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler