Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kaybederek 11.267,23 puana indi.

Oluşturma Tarihi 17 Aralık 2025 13:18

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 81,60 puan ve yüzde 0,72 düşüşle 11.267,23 puana indi.

Toplam işlem hacmi 52,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,94 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 1,88 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin belirsizlikler ve Avro Bölgesi'nde açıklanan enflasyon verileri fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, yurt içinde BIST 100 endeksi günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izledi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu ise ekimde bir önceki ay sonuna göre 3,4 milyar dolar artarak 210,8 milyar dolar oldu.

Analistler günün geri kalanında ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.350 ve 11.450 seviyelerinin direnç, 11.150 ve 11.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

