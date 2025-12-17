CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı öncesinde pozitif bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı bölgeden gelen enflasyon verilerine çevrildi.

Oluşturma Tarihi 17 Aralık 2025 12:15

Son Güncelleme Tarihi 17 Aralık 2025 12:16

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 581,6 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 24.173 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 değer kazanarak 9.798 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.115 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 44.246 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişe 16.964 puan seviyesinde bulunuyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre İngiltere'de yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi, yıllık enflasyonun kasımda yüzde 3,5 olacağı yönündeydi. Enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,2 azalış kaydetti.

Analistler, bölgede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Mısır’dan çağrı: İran ve UAEA arasındaki işbirliği devam etsin Mısır'dan çağrı: İran ve UAEA arasındaki işbirliği devam etsin 16 Aralık 2025 14:12
Almanya’dan, İngiliz Standard Chartered’ın iştirakine ’önlem’ talimatı Almanya'dan, İngiliz Standard Chartered'ın iştirakine 'önlem' talimatı 16 Aralık 2025 14:01
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 16 Aralık 2025 13:22
OECD: Yapay zeka yatırımları artmaya devam edecek OECD: Yapay zeka yatırımları artmaya devam edecek 16 Aralık 2025 13:15
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 16 Aralık 2025 12:52
Almanya ve Fransa’da özel sektörde ivme kaybı sürüyor Almanya ve Fransa'da özel sektörde ivme kaybı sürüyor 16 Aralık 2025 12:50
Euro bölgesi imalat sektöründe daralma hızlandı Euro bölgesi imalat sektöründe daralma hızlandı 16 Aralık 2025 12:33
Gölge bankacılık sektörü 250 trilyon doları aştı Gölge bankacılık sektörü 250 trilyon doları aştı 16 Aralık 2025 10:54
İngiltere’de işsizlik pandemiden bu yana en yüksek seviyede İngiltere’de işsizlik pandemiden bu yana en yüksek seviyede 16 Aralık 2025 10:23
Brent petrolün varili 60,06 dolar Brent petrolün varili 60,06 dolar 16 Aralık 2025 10:19
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 16 Aralık 2025 10:06
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 16 Aralık 2025 09:50
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler