ABD Başkanı Trump: Yeni Fed başkanı düşük faizden yana olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası'nın bir sonraki başkanının, faiz oranlarının "çok daha düşük olması gerektiğini savunan" biri olacağını açıkladı.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Trump, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek ismi yakında açıklayacağını ifade etti. Ulusa sesleniş konuşmasında konuşan Trump, yeni Fed yönetiminin daha düşük faiz yaklaşımını benimseyeceğine dair mesaj verdi.

Trump'ın bu sözleri, para politikasının seyrine ilişkin beklentilerin yoğunlaştığı bir dönemde piyasalarca dikkatle takip edildi.