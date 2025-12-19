İngiltere’de konut satışları üç yılın zirvesinde

CANLI BORSA
Zoopla’nın raporuna göre, İngiltere’de konut satışları 2025’te 1,2 milyon işlemle son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bahardan itibaren mortgage erişimindeki iyileşme, kredi kullanan alıcılar için satın alınabilirliği artırdı.

19 Aralık 2025

İlk kez ev alanlar satışlardaki artışın ana itici gücü oldu. Bu grubun 2025'te yıllık bazda %20 artarak toplam satışların beşte ikisini oluşturması bekleniyor. Mevcut ev sahiplerinin mortgage ile yaptığı alımlar ise her beş satıştan birine denk geldi. İlk kez alıcıların 2026'da da en büyük alıcı grubu olması öngörülürken, satın alınabilirlik ve işlem maliyetleri belirleyici olmaya devam ediyor.

Artan satışlara rağmen konut fiyat enflasyonu sınırlı kaldı. Ülke genelinde fiyatlar yıllık %1,1 artarak son 10 yıl ortalaması olan %3,8'in altında seyretti. Nisan'da damga vergisi avantajlarının sona ermesi ve yüksek borçlanma maliyetleri fiyatları baskıladı.

Bölgesel ayrışma sürüyor. Kuzey İrlanda'da fiyatlar %6,7 artarken, güney İngiltere'nin bazı bölgelerinde düşüşler görüldü. Zoopla, 2026'da fiyatların %1,5 artmasını ve 2027-2029 döneminde yıllık ortalama artışın %2,1 olmasını bekliyor.

