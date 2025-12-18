Alman hükümeti 2026'da yarım trilyon avrodan fazla borçlanacak

Almanya'da federal hükümetin altyapı ve silahlı kuvvetleri modernize etmek amacıyla gelecek yıl rekor tahvil satarak 512 milyar avro toplayacağı bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2025 14:08

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2025 14:09

Alman hükümetinin borçlanması ve borçların yönetimini yapan Almanya Finans Ajansı'ndan yapılan açıklamada, federal hükümetin 2026'da borçlanma hedefinin 512 milyar avro olduğu belirtildi.

Böylece hükümet, yatırımları finanse etmek için gelecek yıl finans piyasasından rekor miktarda borç almayı planlıyor.

Hükümet 2023'te Kovid-19 pandemisi ve Rusya'nın Ukrayna savaşının sonuçlarıyla mücadele etmek için 500 milyar avro borç almıştı. 2024 yılında bu miktar 439 milyar avroya, bu yıl ise 425 milyar avroya düşmüştü.

Ajans, vadesi 30 yıla kadar olan yaklaşık 318 milyar avro tutarında Alman devlet tahvillerini açık artırma yoluyla sermaye piyasasına sunmayı planlıyor.

Buna ek olarak, federal hükümet 16 ila 19 milyar avro hacimli yeşil federal tahviller ihraç edecek.

Federal hükümet, gelecek yıl ilk kez 20 yıl vadeli bir tahvil ihraç etmeye hazırlanırken 181,5 milyar avroluk yeni borçlanma planlıyor. Bu, ülke tarihindeki en yüksek ikinci rakam olacak.

Almanya AAA ile en yüksek kredi notuna sahip olmaya devam ederken yüksek borçlanma nedeniyle hükümetin faiz maliyetlerinin artması bekleniyor.

