Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki gerilime yönelik iyimser açıklamalarına karşın bölgede devam eden çatışmalarla negatif seyrediyor.

AA

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 10:16

Orta Doğu'daki devam eden "ABD/İsrail-İran Savaşı" piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Bölgedeki duruma ilişkin karışık sinyaller piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor. Bu durum yatırımcıların da temkinli davranmasına neden oluyor.

Söz konusu belirsizliklerle Asya piyasalarında satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

ÇİN'DE EKONOMİK AKTİVİTEYE YÖNELİK İYİMSER SİNYALLER

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bölgede açıklanan makroekonomik veriler de yakından takip ediliyor. Çin'de imalat sanayi aktivitesinin 2 aylık daralmanın ardından martta pozitif tarafa döndü.

Ülkede şubatta 49 seviyesinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mart ayında 50,4 seviyesine, hizmet sektörü PMI 49,5'ten 50,1'e, bileşik PMI 49,5'ten 50,5'e yükseldi.

Analistler, Çin'in Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerden kaynaklı etkilerden diğer ülkelere göre daha az etkilenmesinin beklendiğini belirterek, enerji fiyatlarındaki artışın ülkedeki yeşil enerji sektörüne olumlu yansıyabileceğini söyledi.

JAPONYA'DA TOKYO ENFLASYONU RAHATLATTI

Japonya'da ise mart ayına ilişkin Tokyo TÜFE, yüzde 1,4 ile beklentiler altında artarken bir önceki aya göre yavaşladı. Ülkede, Tokyo TÜFE şubat ayında yüzde 1,6 artmıştı.

Ülkede, işsizlik oranı şubat ayında yüzde 2,6 ile beklentilerin altında gerçekleşirken ocak ayında yüzde 4,3 artış kaydeden sanayi üretimi şubatta yüzde 2,1'le beklentilerin üstünde azaldı.

Analistler, halihazırda enflasyonla mücadele eden Japonya'da enerji maliyetleri kaynaklı enflasyona yönelik risklerin yükseldiğini belirterek, Tokyo enflasyonundan alınan sinyallerin enflasyonist endişeleri azalttığını söyledi.

Söz konusu veri akışının ardından para piyasalarında Japonya'da BoJ'un 28 Nisan'da yapacağı toplantıda politika faizini 25 baz puan artırması yüzde 68 ihtimalle fiyatlanmayı sürdürdü.

Ülkede sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 0,3 artarak beklentileri karşılayamadı. Japonya'da ocak ayında yüzde 4,1 artan perakende satışlar şubatta yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde azalırken söz konusu veri yıllık bazda beklentilerin aksine yüzde 0,2 azaldı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,3 düşüşle 5.052 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 azalışla 51.227 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 3.897 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,4 kayıpla 24.634 puandan işlem görüyor.

Hindistan tarafında ise tatil nedeniyle işlemler gerçekleşmiyor.

