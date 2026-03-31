Alüminyum fiyatları arz endişeleri ve Çin verileriyle yükselişte!

İran'ın Körfez bölgesindeki önemli izabe tesislerine düzenlenen saldırılar, piyasalarda uzun süreli arz daralması beklentilerini tetikledi. Bu durum, Çin'den gelen kuvvetli fabrika verileriyle birleşince, alüminyum fiyatları Salı günü yükseliş trendini devam ettirdi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif alüminyum kontratı TSİ 05:30 itibarıyla %1,16 artışla ton başına 24.810 yuan seviyesine ulaştı. Londra Metal Borsası'nda ise üç ay vadeli alüminyum %1,69 yükselerek 3.458,50 dolar oldu.

Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'ndaki geçici tedarik aksaklıklarından ziyade, savaş gerilimi hafiflese bile sürebilecek uzun vadeli arz sıkıntısına odaklanıyor. İran'daki saldırılar, küresel alüminyum arzının yaklaşık %8'ini oluşturan Aluminium Bahrain ve Emirates Global Aluminium tesislerine zarar verdi. Her iki şirketten henüz operasyonlar hakkında güncel açıklama gelmedi.

Fiziksel piyasada da kıtlık sinyalleri artarken, Londra Metal Borsası depolarındaki alüminyum stokları geçen yıl ekim ayından bu yana azalmaya devam ediyor. 27 Mart itibarıyla stoklar 418.675 ton ile Temmuz 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ulaşım, inşaat ve ambalaj sektörlerinde yaygın kullanılan alüminyum, Çin'de açıklanan güçlü imalat verilerinden de destek buldu. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, mart ayında imalat satın alma yöneticileri endeksi 39,0'dan 50,4'e yükselerek büyüme ile daralmayı ayıran kritik 50 seviyesinin üzerine çıktı.