IMF’ten küresel ekonomi için uyarı: Orta Doğu çatışması enerji ve gıda fiyatlarını yükseltebilir

IMF'nin başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas'ın imzasını taşıyan raporda, enerji ve gıda maliyetlerindeki artışın bu yıl ekonomilere zarar verebileceği ve uzun vadede kalıcı etkiler bırakabileceği vurgulandı. Özellikle yüksek borç yüküne sahip ülkelerin, krizle başa çıkmak için yeterli mali kaynağı bulmakta zorlanacağına dikkat çekildi.

Kuruluş, kısa süreli bir çatışmanın petrol ve gaz fiyatlarını hızla yükseltebileceğini, uzun süren bir savaşın ise enerji maliyetlerini kalıcı olarak yüksek tutarak ithalata bağımlı ülkeleri zorlayacağını belirtti. Bu senaryoların tümünde enflasyon artarken ekonomik büyümenin yavaşlayacağı öngörülüyor.

IMF ayrıca gübre fiyatlarının da ciddi baskı altında olduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen küresel gübre üretiminin yaklaşık üçte biri nedeniyle, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yılın ilk yarısında fiyatların yüzde 15-20 oranında artacağını öngörüyor.

Enerji piyasalarında şimdiden sert dalgalanmalar yaşanıyor. İngiltere'de doğal gaz fiyatları Aralık'tan bu yana iki katına çıkarak 140 sterlin/therm seviyesine yükseldi. Brent petrol ise savaş öncesi 60 dolar civarındayken pazartesi günü 116 doları aşarak 112 dolara geriledi.

IMF'ye göre, Avrupa'da özellikle İtalya ve İngiltere gaz bağımlılığı nedeniyle daha kırılgan durumda. Fransa ve İspanya ise nükleer ve yenilenebilir enerji kapasitesi sayesinde görece daha dayanıklı. Kuruluş, tarihsel petrol şoklarının enflasyonu artırıp büyümeyi yavaşlattığını hatırlatarak uyarısını yineledi.