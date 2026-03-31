İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde sınırlı büyüme kaydetti

Yıl genelinde ise büyüme oranı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Üretim sektörü ekonomiyi desteklerken, inşaatta daralma ve hizmetlerde durgunluk dikkat çekti. İş yatırımları çeyreklik bazda düşüş gösterirken, cari işlemler açığı beklentilerin altında kaldı.

SON ÇEYREK VERİLERİ

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ekim-aralık döneminde reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Bu oran, öncü verilerle uyumlu gerçekleşti. Yıllık bazda ise GSYH yüzde 1,0 büyüme kaydetti.

2025 yılı genelinde büyüme yüzde 1,4 olarak hesaplandı ve önceki tahmin olan yüzde 1,3'ü geride bıraktı. Sektörel bazda incelendiğinde, üretim sektörü yüzde 1,2 artışla büyümeye katkı sağladı. Öte yandan inşaat sektörü yüzde 2 daralırken, hizmetler sektöründe belirgin bir değişim gözlenmedi.

YATIRIMLAR VE CARİ İŞLEMLER

İş yatırımları son çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 2,5 azalış gösterdi, ancak yıllık bazda yüzde 2 artış kaydedildi. Cari işlemler açığı ise 18,4 milyar sterlinle beklentilerin altında gerçekleşti. Üçüncü çeyrek açığı ise 10,7 milyar sterlin olarak revize edildi.

KİŞİ BAŞINA GELİR VE HANEHALKI VERİLERİ

Kişi başına reel GSYH, son çeyrekte yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 0,6 arttı. 2025 genelinde kişi başına gelir yüzde 1,1 yükseldi. Hanehalkının reel kullanılabilir gelirleri dördüncü çeyrekte yüzde 1,2 artarken, tasarruf oranı 0,8 puanlık yükselişle yüzde 9,9 seviyesine ulaştı.