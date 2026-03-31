CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Orta Doğu savaşları enerji fiyatlarını yükseltti: Avrupa yenilenebilir enerjiye yöneldi

Orta Doğu savaşları enerji fiyatlarını yükseltti: Avrupa yenilenebilir enerjiye yöneldi

Orta Doğu’daki çatışmalar, enerji tedarik zincirlerini altüst ederek petrol ve doğal gaz fiyatlarını tarihin en yüksek seviyelerine taşıdı. Bu durum Avrupa’da hem enerji maliyetlerini artırdı hem de yenilenebilir enerjiye olan ilgiyi tetikledi.

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 10:19

Brent petrol, çatışmaların başlamasının ardından yüzde 50'den fazla değer kazanarak varil başına 116 dolara ulaştı. Hollanda TTF doğalgaz fiyatları ise yaklaşık yüzde 70 artış gösterdi ve son 5 yılın en yüksek aylık yükselişi kaydedildi. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik ise piyasaları etkilemeye devam ediyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ VE ISI POMPALARINDA TALEP PATLAMASI

Artan enerji maliyetleri, Avrupa'da güneş panelleri ve ısı pompalarına olan ilgiyi artırdı. İngiltere'de mart ayının ilk üç haftasında ısı pompası satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttı. Güneş paneli satışları ise yüzde 54 yükseldi. Ev sahipleri mevcut sistemlerini genişletirken elektrikli araç (EV) şarj cihazı talebi de yüzde 20 artış gösterdi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI İKİYE KATLANDI

Artan yakıt fiyatları, Avrupa'da elektrikli araçlara ilgiyi ciddi şekilde artırdı. Avrupa Komisyonu verilerine göre, 23 Şubat – 16 Mart arasında benzin fiyatları yüzde 12 artarak litre başına 1,84 euroya ulaştı. Bu süreçte EV satışları neredeyse iki katına çıktı.

Alman yenilenebilir enerji firması Enpal, savaşın başlamasından bu yana güneş paneli ve ısı pompası taleplerinde yüzde 30 artış olduğunu, güneş enerjisine ilgisinin neredeyse iki katına çıktığını açıkladı. İngiltere'de yapılan bir araştırma, tamamen yenilenebilir enerjiye geçişin hanelere yılda 582 dolara kadar tasarruf sağlayabileceğini gösterdi.

İSPANYA YENİLENEBİLİR ENERJİYLE KRİZİ ATLATTI

Doğal gaz fiyatlarının hızla yükselmesine rağmen İspanya, yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde elektrik faturalarını sabit tutmayı başardı. Bu sayede İspanya, Avrupa'daki enerji krizinden en az etkilenen ülkelerden biri oldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.654,9700 Değişim 27,71 Son veri saati:
Düşük 12650,59 Yüksek 12678,3
Açılış
44,486 Değişim 1,0632 Son veri saati:
Düşük 43,4165 Yüksek 44,4797
Açılış
51,0559 Değişim 1,1414 Son veri saati:
Düşük 50,014 Yüksek 51,1554
Açılış
6.519,4060 Değişim 307,381 Son veri saati:
Düşük 6298,793 Yüksek 6606,174
Açılış
103,4457 Değişim 7,2848 Son veri saati:
Düşük 97,8766 Yüksek 105,1614
Açılış
BİST En Aktif Hisseler