CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 12.650,59 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 10:01

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kaybederek 12.626,35 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,24 puan ve yüzde 0,19 artışla 12.650,59 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,03 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 0,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın iyimser açıklamaları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentilerin iyimser etkileri görülürken, bölgede devam eden çatışmalar ise risk algısının hala yüksek kalmasına sebep oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı İngiltere'de büyüme, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.900 seviyelerinin direnç, 12.500 ve 12.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.626,3500 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12626,35 Yüksek 12626,35
Açılış
44,4849 Değişim 1,0632 Son veri saati:
Düşük 43,4165 Yüksek 44,4797
Açılış
51,0871 Değişim 1,1414 Son veri saati:
Düşük 50,014 Yüksek 51,1554
Açılış
6.521,2840 Değişim 307,381 Son veri saati:
Düşük 6298,793 Yüksek 6606,174
Açılış
103,1301 Değişim 7,2848 Son veri saati:
Düşük 97,8766 Yüksek 105,1614
Açılış
BİST En Aktif Hisseler