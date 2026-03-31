CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de ekonomik aktivite genişliyor

Çin'de imalat ve imalat dışı sektörlerdeki ekonomik aktivite, 2026'nın ilk 2 ayındaki daralmanın ardından martta yeniden genişleme seyrine girdi.

AA

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 10:29

Son Güncelleme Tarihi 31 Mart 2026 10:56

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta geçen aya kıyasla 1,4 puan artarak 51,4'e yükseldi. İmalat alanındaki talep yoğunluğunu gösteren yeni siparişler alt endeksi 1,8 puan artarak 51,4'e, üretim alt endeksi ise 3 puan artarak 51,6'ya çıktı.

İmalat sanayi PMI, Aralık 2025'te 50,1'e yükselerek 8 ay sonra ilk kez genişleme seyrine girmişti. Endeks, ocakta 0,8 puan azalarak 49,3'e, şubatta ise 0,3 puan azalarak 49'a gerilemişti.

UİB İstatistikçisi Huo Lihui, imalat aktivitesindeki belirgin artışta, şirketlerin Bahar Bayramı tatilinin ardından iş başı yapmasıyla üretimin hızlanmasının yanı sıra pazardaki hareketlenmenin de etkisinin olduğu değerlendirmesini yaptı.

İMALAT DIŞI PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksi de martta 0,6 puan artarak 50,1'e yükseldi ve yeniden genişleme seyrine girdi.

İmalat dışı PMI, Aralık 2025'te 50,2 ile yılı genişleme seyrinde tamamlamıştı. Endeks, ocakta 0,8 puan azalarak 49,4'e düşmüş, şubatta 0,1 puan artarak 49,5'e yükselse de daralma seyrini sürdürmüştü.

İmalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerin satın alma yöneticilerinin sağladığı verilerle hazırlanan PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.769,8200 Değişim 149,83 Son veri saati:
Düşük 12645,46 Yüksek 12795,29
Açılış
44,481 Değişim 1,0632 Son veri saati:
Düşük 43,4165 Yüksek 44,4797
Açılış
51,0847 Değişim 1,1414 Son veri saati:
Düşük 50,014 Yüksek 51,1554
Açılış
6.514,8240 Değişim 307,381 Son veri saati:
Düşük 6298,793 Yüksek 6606,174
Açılış
103,7473 Değişim 7,2848 Son veri saati:
Düşük 97,8766 Yüksek 105,1614
Açılış
BİST En Aktif Hisseler