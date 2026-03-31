CANLI BORSA
Bitcoin'de kritik dönemeç: 71 bin dolar hedefi görünüyor mu?

Bitcoin, hafta sonu yaşadığı sert düşüşün ardından toparlanarak 67 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Yaklaşık %1,9 artış gösteren lider kripto para biriminde öne çıkan gelişme, nadiren görülen bir “güçlü alım baskısı” sinyali oldu. Analistler, bu sinyalin kısa vadede bir yükseliş rallisine işaret edebileceğini belirtirken, makroekonomik belirsizlikler ve büyük yatırımcıların açtığı düşüş pozisyonları piyasadaki temkinli havayı koruyor.

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 09:53

Piyasa verilerine göre, Bitcoin 65 bin doların altına düştüğünde önemli bir alım dalgası meydana geldi. Emir defterindeki alış-satış dengesi %99 seviyesine ulaşarak, yatırımcıların satış baskısını güçlü şekilde absorbe ettiğini ortaya koydu. Bu durum genellikle düşüş momentumunun zayıfladığını ve kısa vadeli toparlanmanın başlayabileceğini gösteriyor. Nitekim Bitcoin, birkaç saat içinde yeniden 67-68 bin dolar bandına yükseldi.

71 BİN DOLAR SEVİYESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Analistlere göre, Bitcoin'in yükselişini sürdürebilmesi için günlük kapanışını 66.700 doların üzerinde yapması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleşirse, gözler 71 bin dolara çevrilecek. Zira bu seviyede yaklaşık 1,6 milyar dolarlık short pozisyon bulunuyor. Fiyat 71 bin dolara ulaşırsa, bu pozisyonların tasfiye olması zincirleme alımları tetikleyebilir ve yükselişi hızlandırabilir.

PİYASA RİSKLERİNİ SINIRLAYAN FAKTÖRLER

Teknik göstergeler olumlu olsa da piyasada dikkat edilmesi gereken riskler var. Özellikle büyük bir yatırımcının 53 milyon dolarlık short pozisyon açması öne çıkıyor. Ayrıca ABD-İran gerilimi ve artan petrol fiyatları gibi jeopolitik gelişmeler, riskli varlıklar üzerinde baskı yaratıyor. ABD'den gelecek istihdam verileri de Bitcoin'in yönü açısından kritik olacak.

UZUN VADEDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Uzmanlar, Bitcoin'in kısa vadede yükseliş denemesi yapabileceğini kabul etse de uzun vadede temkinli. Bazı analizler, fiyatın yeniden 60 bin dolar seviyelerini test edebileceğini öngörüyor. Yeni bir büyük boğa piyasasının ise 2027'ye kadar gecikebileceği konuşuluyor. Ayrıca Bitcoin ETF'lerinden çıkan 296 milyon dolarlık fon ve piyasa endeksinin "aşırı korku" seviyesine gerilemesi, yatırımcı güveninin hâlâ düşük olduğunu gösteriyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.626,3500 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12626,35 Yüksek 12626,35
Açılış
44,4877 Değişim 1,0632 Son veri saati:
Düşük 43,4165 Yüksek 44,4797
Açılış
51,0721 Değişim 1,1414 Son veri saati:
Düşük 50,014 Yüksek 51,1554
Açılış
6.520,9610 Değişim 307,381 Son veri saati:
Düşük 6298,793 Yüksek 6606,174
Açılış
103,0816 Değişim 7,2848 Son veri saati:
Düşük 97,8766 Yüksek 105,1614
Açılış
BİST En Aktif Hisseler