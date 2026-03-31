Bitcoin’de kritik dönemeç: 71 bin dolar hedefi görünüyor mu?

Piyasa verilerine göre, Bitcoin 65 bin doların altına düştüğünde önemli bir alım dalgası meydana geldi. Emir defterindeki alış-satış dengesi %99 seviyesine ulaşarak, yatırımcıların satış baskısını güçlü şekilde absorbe ettiğini ortaya koydu. Bu durum genellikle düşüş momentumunun zayıfladığını ve kısa vadeli toparlanmanın başlayabileceğini gösteriyor. Nitekim Bitcoin, birkaç saat içinde yeniden 67-68 bin dolar bandına yükseldi.

71 BİN DOLAR SEVİYESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Analistlere göre, Bitcoin'in yükselişini sürdürebilmesi için günlük kapanışını 66.700 doların üzerinde yapması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleşirse, gözler 71 bin dolara çevrilecek. Zira bu seviyede yaklaşık 1,6 milyar dolarlık short pozisyon bulunuyor. Fiyat 71 bin dolara ulaşırsa, bu pozisyonların tasfiye olması zincirleme alımları tetikleyebilir ve yükselişi hızlandırabilir.

PİYASA RİSKLERİNİ SINIRLAYAN FAKTÖRLER

Teknik göstergeler olumlu olsa da piyasada dikkat edilmesi gereken riskler var. Özellikle büyük bir yatırımcının 53 milyon dolarlık short pozisyon açması öne çıkıyor. Ayrıca ABD-İran gerilimi ve artan petrol fiyatları gibi jeopolitik gelişmeler, riskli varlıklar üzerinde baskı yaratıyor. ABD'den gelecek istihdam verileri de Bitcoin'in yönü açısından kritik olacak.

UZUN VADEDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Uzmanlar, Bitcoin'in kısa vadede yükseliş denemesi yapabileceğini kabul etse de uzun vadede temkinli. Bazı analizler, fiyatın yeniden 60 bin dolar seviyelerini test edebileceğini öngörüyor. Yeni bir büyük boğa piyasasının ise 2027'ye kadar gecikebileceği konuşuluyor. Ayrıca Bitcoin ETF'lerinden çıkan 296 milyon dolarlık fon ve piyasa endeksinin "aşırı korku" seviyesine gerilemesi, yatırımcı güveninin hâlâ düşük olduğunu gösteriyor.