Brent petrolün varili 59,95 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,95 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2025 10:05

Dün 60,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,17 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,36 azalarak 59,95 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,33 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım uygulanan Venezuela kaynaklı petrol tankerlerine ilişkin açıklamalarının piyasalarda sınırlı etki yaratması belirleyici oldu.

Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu. ABD Başkanı, dün Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela'ya, "Yapmamaları gereken şeyleri yapmalarına izin vermeyeceğiz." uyarısında bulundu.

Trump, "Tüm enerji haklarımızı elimizden aldılar. Kısa bir süre önce tüm petrolümüzü yasa dışı olarak aldılar." ifadelerini kullandı. Venezuela'da petrol sektöründe faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin ülkeden çıkarıldığını savunan Trump, "Petrol haklarımızı, sahip olduğumuz her şeyi aldılar. Artık bunu yapamayacaklar. Onları geri istiyoruz." diye konuştu.

Trump'ın açıklamaları, ABD'nin 10 Aralık'ta Venezuela açıklarında yaptırıma tabi bir petrol tankerine el koymasından yaklaşık bir hafta sonra geldi. Söz konusu müdahale, Caracas yönetimi tarafından "uluslararası korsanlık" olarak nitelendirildi.

Uzmanlara göre, söz konusu ablukanın etkinliği ve süresi petrol piyasalarının şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) yurt içi yakıt stoklarında artışa işaret eden haftalık raporu, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı destekledi. ABD'nin benzin stokları geçen hafta yaklaşık 4 milyon 800 bin varil artışla 225 milyon 600 bin varil seviyesine çıktı. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 200 bin varil artarak 412 milyon 200 bin varil seviyesine yükseldi.

EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının ise yaklaşık 1 milyon 300 bin varil düşüşle 424 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki düşüşün beklentinin altında kalması, ABD'de talebin zayıf seyrettiğine işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,52 dolar direnç, 58,72 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

