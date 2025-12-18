ABD enflasyon verileri beklentilerin altında

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun yayımladığı yılın son tüketici fiyat verilerine göre, kasım ayında enflasyon baskıları beklenenden daha fazla azaldı.

Gıda ve enerji hariç çekirdek endeks, aynı dönemde yüzde 0,2 arttı. Konut endeksi yüzde 0,2 yükselirken, enerji endeksi yüzde 1,1 ve gıda endeksi yüzde 0,1 artış gösterdi. Mobilya ve ev eşyaları, iletişim ve kişisel bakım kalemleri de yükseldi. Buna karşın otel ve konaklama, eğlence ve giyim endeksleri geriledi.

Enerji kalemlerinde son 12 ayda yüzde 4,2'lik artış dikkat çekti. Enerji ürünleri içinde benzin fiyatları 0,9, yakıt yağı yüzde 11,3 ve elektrik hizmetleri yüzde 6,9 arttı. Gıda endeksi yıllık yüzde 2,6 yükselirken, evde tüketilen gıda fiyatları yüzde 1,9, dışarıda tüketilen gıda fiyatları ise yüzde 3,7 arttı.