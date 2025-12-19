CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de otomobil üretimi kasımda geriledi

İngiltere'de otomobil üretimi kasımda geriledi

Sektör verileri Cuma günü, İngiltere'de otomobil üretiminin Kasım ayında yüzde 1,7 düşerek 63.126 adede gerilediğini gösterdi. Üretim, Jaguar Land Rover'daki siber olaydan toparlanırken Sunderland'daki yeni elektrikli araç üretimi gelecek yıl büyümeye işaret ediyor.

Oluşturma Tarihi 19 Aralık 2025 09:01

Tata Motors'a ait JLR, altı haftalık kapanmanın ardından Ekim ayında üretime devam etti. Nissan ise İngiltere'nin en büyük otomobil fabrikası olan Sunderland'da en yeni elektrikli aracını üretmeye başlayarak İngiltere otomotiv endüstrisinin benzin ve dizelden geçişinde önemli bir adım attı.

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'nin açıklamasına göre, ticari araçlar dahil toplam İngiltere araç üretimi Kasım ayında yüzde 14,3 düşerek 65.932 adede geriledi ancak bu, geçen ayın rakamlarından belirgin bir iyileşme oldu.

Bununla birlikte, sektör Avrupa Komisyonu'nun yeni CO2 esnekliklerini ve sübvansiyonları "AB'de Üretildi" koşullarına bağlama önerilerinin son dönemde İngiltere hükümetinin verdiği desteği baltalayabileceği ve iki bölge arasındaki karşılıklı faydalı ticari ilişkilere zarar verebileceği konusunda uyardı.

SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, sektörün "biraz iyimserlikle ileriye bakabileceğini" söyledi ancak İngiltere'nin yeni AB yerel içerik gerekliliklerinin "ana kasıtsız kurbanı" haline gelmesi durumunda büyümenin baltalanacağı konusunda uyardı.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de otomobil üretimi kasımda geriledi İngiltere'de otomobil üretimi kasımda geriledi 19 Aralık 2025 09:00
Goldman Sachs’dan 2026 yılı için emtia beklentileri: Bakırda artış yaşanacak! Goldman Sachs'dan 2026 yılı için emtia beklentileri: Bakırda artış yaşanacak! 19 Aralık 2025 08:58
BoJ politika faizini 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı BoJ politika faizini 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı 19 Aralık 2025 08:49
İngiltere’de konut satışları üç yılın zirvesinde İngiltere’de konut satışları üç yılın zirvesinde 19 Aralık 2025 08:46
ABD enflasyon verileri beklentilerin altında ABD enflasyon verileri beklentilerin altında 18 Aralık 2025 16:34
ECB 3 temel politika faizi için kararını açıkladı ECB 3 temel politika faizi için kararını açıkladı 18 Aralık 2025 16:28
İngiltere Merkez Bankası,faizi 25 baz puan düşürdü İngiltere Merkez Bankası,faizi 25 baz puan düşürdü 18 Aralık 2025 15:11
Alman hükümeti 2026’da yarım trilyon avrodan fazla borçlanacak Alman hükümeti 2026'da yarım trilyon avrodan fazla borçlanacak 18 Aralık 2025 14:08
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 18 Aralık 2025 13:35
Brent petrolün varili 59,95 dolar Brent petrolün varili 59,95 dolar 18 Aralık 2025 10:05
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 18 Aralık 2025 10:03
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 18 Aralık 2025 09:57
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.341,9000 Değişim 63,18 Son veri saati:
Düşük 11291,08 Yüksek 11354,26
Açılış
42,8044 Değişim 0,1094 Son veri saati:
Düşük 42,7253 Yüksek 42,8347
Açılış
50,1756 Değişim 0,1768 Son veri saati:
Düşük 50,1384 Yüksek 50,3152
Açılış
5.972,2260 Değişim 63,458 Son veri saati:
Düşük 5931,092 Yüksek 5994,55
Açılış
92,5125 Değişim 4,0540 Son veri saati:
Düşük 88,7804 Yüksek 92,8344
Açılış
BİST En Aktif Hisseler