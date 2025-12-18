Anasayfa Finans Ekonomi Venezuela'da enflasyon yüzde 500'ü aştı!

Venezuela'da enflasyon oranı yüzde 556'ya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2025 08:21

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki sosyalist yönetime yönelik finansal izolasyon stratejisini hızlandırırken, ülkede enflasyon yeniden sert yükselişe geçti.

Venezuela'da yıllık enflasyon 17 Aralık itibarıyla yüzde 556 seviyesine ulaştı. Bu oran, haziran sonunda yüzde 219, 2024 yılı başında ise yüzde 45 civarındaydı.

Endeks yalnızca Karakas'ta bir fırında satılan kahvenin fiyatını baz alması nedeniyle sınırlı bir gösterge olsa da, resmi verilerin uzun süredir yayımlanmadığı Venezuela için anlık enflasyon eğilimlerini izlemek adına önemli bir kaynak olarak görülüyor.

Trump, sosyalist lider Nicolas Maduro'yu görevden uzaklaştırma çabalarının bir parçası olarak, aylardır Venezuela'ya yönelik baskıyı artırıyor.

Salı günü alınan son kararla Trump, yaptırım uygulanan petrol tankerlerinin Venezuela'ya giriş ve çıkışını engelleyecek bir abluka emri verdi. Bu adımın, ülkenin enerji sektörünü daha da zorlayarak hükümetin temel döviz gelirini kısıtlaması bekleniyor.

Trump, sosyal medya paylaşımında, "Bu, onların daha önce hiç yaşamadığı büyüklükte bir şok olacak" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Venezuela'da enflasyon geçmişte çok daha yüksek seviyeleri de görmüştü.

İlginizi Çekebilir
Bakır fiyatları Orta Doğu çatışmasıyla düşüşte! Çin talebi kaybı sınırlıyor Bakır fiyatları Orta Doğu çatışmasıyla düşüşte! Çin talebi kaybı sınırlıyor 24 Mart 2026 09:24
ABD inşaat harcamalarında düşüş! Özel sektör harcamaları geriledi ABD inşaat harcamalarında düşüş! Özel sektör harcamaları geriledi 24 Mart 2026 09:22
Demir cevheri fiyatları arz ve talep dengesiyle yükseldi: Karlılık artışı sınırlıyor Demir cevheri fiyatları arz ve talep dengesiyle yükseldi: Karlılık artışı sınırlıyor 24 Mart 2026 09:19
Japonya’da çekirdek enflasyon beklentilerin altında: BoJ faiz kararı için belirsizlik sürüyor Japonya’da çekirdek enflasyon beklentilerin altında: BoJ faiz kararı için belirsizlik sürüyor 24 Mart 2026 09:16
Deutsche Bank’tan ECB tahmininde şahin revizyon: Faiz artışı beklentisi güçlendi Deutsche Bank’tan ECB tahmininde şahin revizyon: Faiz artışı beklentisi güçlendi 24 Mart 2026 09:14
AB’de yeni otomobil satışları şubatta arttı AB'de yeni otomobil satışları şubatta arttı 24 Mart 2026 09:10
ABD’de Fed başkanlığı için hukuki belirsizlik: Trump ile Powell arasında kriz derinleşiyor ABD’de Fed başkanlığı için hukuki belirsizlik: Trump ile Powell arasında kriz derinleşiyor 24 Mart 2026 09:09
Piyasalar Orta Doğu gündeminde yön bulma arayışında! Piyasalar Orta Doğu gündeminde yön bulma arayışında! 24 Mart 2026 09:04
Japonya 40 yıllık tahvil ihalesine talep ortalama seviyede! Yüksek getiriler yatırımcıyı çekiyor Japonya 40 yıllık tahvil ihalesine talep ortalama seviyede! Yüksek getiriler yatırımcıyı çekiyor 24 Mart 2026 08:44
Piyasalarda dalgalanma: Asya borsaları yükselirken ABD ve Avrupa vadeli işlemleri geriledi Piyasalarda dalgalanma: Asya borsaları yükselirken ABD ve Avrupa vadeli işlemleri geriledi 24 Mart 2026 08:41
AB’den İran ile müzakere çağrısı! Enerji fiyatlarındaki artış küresel etki yaratıyor AB'den İran ile müzakere çağrısı! Enerji fiyatlarındaki artış küresel etki yaratıyor 24 Mart 2026 08:38
Saudi Aramco: Hürmüz’deki aksamalara karşı Yenbu rotasını devreye aldık Saudi Aramco: Hürmüz'deki aksamalara karşı Yenbu rotasını devreye aldık 24 Mart 2026 08:34
