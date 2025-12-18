CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de bütçe gelirleri arttı

Çin'de bütçe gelirleri arttı

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artış gösterdi.

AA

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2025 08:11

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçe gelirleri toplamı, Ocak-Kasım 2025 döneminde 20,05 trilyon yuan (2,85 trilyon dolar) oldu.

Vergi gelirleri yüzde 1,8 artışla 16,48 trilyon yuana (2,34 trilyon dolar) ulaşırken vergi dışı gelirler yüzde 3,7 azalarak 3,57 trilyon yuan (510 milyar dolar) oldu.

Bütçe gelirleri, 11 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 artarken bütçe harcamaları da yüzde 1,4 artışla 24,85 trilyon yuana (3,53 trilyon dolar) ulaştı.

11 aylık dönemde yaklaşık 680 milyar dolar bütçe açığı kaydedildi.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri 2024'te 21,97 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,05 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 28,46 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,93 trilyon dolar) olmuştu.

Hükümet, bu yıl bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı hedefini yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak büyümeyi teşvik edici politikalar için bütçe harcamalarını artırma niyetini ortaya koymuştu.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de tüketici güveni aralık ayında arttı İngiltere'de tüketici güveni aralık ayında arttı 19 Aralık 2025 09:43
ABD, Çin teknoloji firmalarına yatırım kısıtlamalarını yasalaştırdı ABD, Çin teknoloji firmalarına yatırım kısıtlamalarını yasalaştırdı 19 Aralık 2025 09:40
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 19 Aralık 2025 09:31
Brent petrolün varili 59,40 dolar Brent petrolün varili 59,40 dolar 19 Aralık 2025 09:28
İngiltere’de otomobil üretimi kasımda geriledi İngiltere'de otomobil üretimi kasımda geriledi 19 Aralık 2025 09:00
Goldman Sachs’dan 2026 yılı için emtia beklentileri: Bakırda artış yaşanacak! Goldman Sachs'dan 2026 yılı için emtia beklentileri: Bakırda artış yaşanacak! 19 Aralık 2025 08:58
BoJ politika faizini 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı BoJ politika faizini 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı 19 Aralık 2025 08:49
İngiltere’de konut satışları üç yılın zirvesinde İngiltere’de konut satışları üç yılın zirvesinde 19 Aralık 2025 08:46
ABD enflasyon verileri beklentilerin altında ABD enflasyon verileri beklentilerin altında 18 Aralık 2025 16:34
ECB 3 temel politika faizi için kararını açıkladı ECB 3 temel politika faizi için kararını açıkladı 18 Aralık 2025 16:28
İngiltere Merkez Bankası,faizi 25 baz puan düşürdü İngiltere Merkez Bankası,faizi 25 baz puan düşürdü 18 Aralık 2025 15:11
Alman hükümeti 2026’da yarım trilyon avrodan fazla borçlanacak Alman hükümeti 2026'da yarım trilyon avrodan fazla borçlanacak 18 Aralık 2025 14:08
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.341,9000 Değişim 63,18 Son veri saati:
Düşük 11291,08 Yüksek 11354,26
Açılış
42,8212 Değişim 0,1573 Son veri saati:
Düşük 42,6642 Yüksek 42,8215
Açılış
50,2482 Değişim 0,2782 Son veri saati:
Düşük 49,988 Yüksek 50,2662
Açılış
6.050,3220 Değişim 101,285 Son veri saati:
Düşük 5952,294 Yüksek 6053,579
Açılış
95,5290 Değişim 3,4503 Son veri saati:
Düşük 92,1891 Yüksek 95,6394
Açılış
BİST En Aktif Hisseler