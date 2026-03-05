CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de ekonomik aktivitedeki daralma sürüyor

Çin'de imalat ve imalat dışı sektörlerdeki ekonomik aktivite, 2026'nın ilk ayında girdiği daralma seyrini şubat ayında da sürdürdü.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 15:35

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta, önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak 49'a geriledi.

İmalat alanındaki talep yoğunluğunu gösteren yeni siparişler alt endeksi şubatta 0,6 puan azalarak 48,6, üretim alt endeksi ise 1 puan azalarak 49,6 oldu.

İmalat sanayi PMI, Aralık 2025'te 50,1 ile 8 ay sonra ilk kez genişleme seyrine girmiş, Ocak 2026'da ise 0,8 puan azalarak 49,3'e gerilemişti.

İMALAT DIŞI PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksi ise şubatta 0,1 puan artarak 49,5'e yükselse de daralma seyrini sürdürdü.

İmalat dışı PMI, Aralık 2025'te 50,2 ile yılı genişleme seyrinde tamamlamış fakat Ocak 2026'da 0,8 puan azalarak 49,4'e gerilemişti.

İmalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerin satın alma yöneticilerinin sağladığı verilerle hazırlanan PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.

