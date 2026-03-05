Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor

CANLI BORSA
Bitcoin, İran ile yaşanan savaşın küresel piyasalarda yarattığı sarsıntının ardından gelen toparlanmayla birlikte 70 bin doların üzerinde dengelendi.

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 08:51

Perşembe günü Singapur saatiyle 10.00 itibarıyla Bitcoin 72.500 doların üzerinde işlem gördü. ABD işlem saatlerinde Çarşamba günü yüzde 8 değer kazanan kripto para, Perşembe günü ise yüzde 1,4'e varan sınırlı bir geri çekilme yaşadı.

Kripto para borsası OKX SG'nin CEO'su Gracie Lin, makroekonomik belirsizliklerin ve Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanmasının piyasalarda daha gevşek finansal koşullar beklentisini güçlendirdiğini belirtti.

Lin'e göre likidite beklentilerindeki değişimler, Bitcoin'in bu tür dönemlerde daha güçlü tepkiler vermesine neden oluyor ve mevcut fiyat seviyelerindeki dayanıklılığı da bu durum açıklıyor.

