Citi’den bakır uyarısı: 12 bin doların altı gündemde!

Citigroup analistleri yayımladıkları değerlendirmede, İran kaynaklı gerilim ve Körfez bölgesindeki enerji altyapısında yaşanabilecek olası kesintilerin piyasalarda satış baskısını artırabileceğini ifade etti. Fed'in faiz indirimi beklentilerinin geri çekilmesiyle birlikte yatırımcı pozisyonlarının çözülmesinin bakırda aşağı yönlü hareketi hızlandırabileceği vurgulandı.

Analistler ayrıca baz metallerin genelinde süregelen çatışmalara karşı "ayı yönlü" bir eğilim oluştuğunu, enerji arz şokuna ilişkin kaygıların enflasyon baskılarını artırarak faiz beklentilerinin yeniden fiyatlanmasına yol açtığını kaydetti.

TEMEL SENARYO: KISA SÜREDE NORMALLEŞME

Citi'nin ana beklentisi ise jeopolitik tansiyonun birkaç hafta içinde düşmesi yönünde. Bu senaryoda bakır fiyatlarının üç ay içerisinde 13.500–14.000 dolar bandına toparlanabileceği öngörülüyor.

Bu arada Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır kontratı sabah işlemlerinde yüzde 0,9 artışla 13.075 dolar/ton seviyesine yükseldi.