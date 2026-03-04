Orta Doğu’daki artan gerilim Asya borsalarını sarstı

CANLI BORSA
Güney Kore’nin KOSPI endeksi Çarşamba günü yüzde 12’nin üzerinde değer kaybederek sert düşüş yaşadı. Endeks, Orta Doğu’da tırmanan savaşın etkisiyle önceki seansta başlayan yoğun satış baskısının devam etmesiyle geriledi.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 07:08

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2026 07:47

Kore Borsası, Kospi'de işlemleri geçici olarak durdururken, yaklaşık yüzde 13 düşen KOSDAQ endeksinde de devre kesici mekanizması devreye alındı.

Kospi'nin ağır toplarından SK Hynix hisseleri yüzde 5, Samsung Electronics hisseleri ise yüzde 7 oranında geriledi.

Güney Kore borsası geçen yıl yüzde 75'i aşan yükselişle dikkat çekmiş, yeni yıla da pozitif ivmeyle başlamıştı. Özellikle bellek çiplerine yönelik güçlü talep sayesinde hızlı yükselen teknoloji devlerinin öncülüğünde Kospi tarihi zirveleri test etmişti.

Morningstar Asya Hisse Araştırmaları Direktörü Lorraine Tan, Kospi'deki düşüşün büyük ölçüde piyasadaki hisse yoğunlaşmasından kaynaklandığını belirtti. Morningstar verilerine göre Samsung ve SK Hynix, endeks ağırlığının neredeyse yarısını oluşturuyor.

Japonya tarafında ise Nikkei 225 yüzde 4,6 düşerken, TOPIX yüzde 4'ün üzerinde geriledi.

Bölge yatırımcıları ayrıca Çin'de başlayan yıllık parlamento sürecini de yakından takip ediyor. "İki Oturum" olarak bilinen toplantılar, danışma kongresi ile Perşembe günü açılması planlanan Ulusal Halk Kongresi oturumlarından oluşuyor. Çin Başbakanı Li Qiang'ın, daha önce Aralık ayında şekillendirilen ekonomik hedefleri bu toplantılarda açıklaması bekleniyor.

Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 1,81 gerilerken, Hong Kong'daki Hang Seng Index yaklaşık yüzde 2 düşüş kaydetti. Çin ana karasında işlem gören CSI 300 endeksi de yüzde 1 değer kaybetti.

BİST En Aktif Hisseler