Moody’s: Orta Doğu gerilimi Asya’da ihracat kısıtlamalarını artırabilir

Moody's Kıdemli Direktörü Choon Hong Chua'ya göre, askeri faaliyetlerin artmasıyla birlikte ülkeler, ticaret ve ihracat politikalarını jeopolitik önceliklerine daha uyumlu hâle getirebilir.

Bu süreçte hükümetler, ikincil yaptırımlara veya siyasi sonuçlara maruz kalmamak için seçici ihracat kısıtlamaları, gayriresmi boykotlar ve daha katı gümrük denetimleri uygulayabilir. Çift kullanımlı ürünlerdeki kontrollerin artması, ihracatçılar ve lojistik firmaları için uyum yükünü artırabilir.

Chua, yetkililerin ayrıca nihai faydalanıcı sahipliğini daha ayrıntılı şekilde tespit etmeyi talep edebileceğini söyledi. "Zamanla bu tarife dışı engeller, Körfez'den petrol ve gaz arzında olabilecek fiziksel kesintiler kadar bölgesel tedarik zincirlerini bozabilir" değerlendirmesinde bulundu.