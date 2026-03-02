CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI yükseldi

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI yükseldi

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Şubat ayında 50,8 puan ile son 44 ayın en yüksek seviyesini gördü.

AA

Oluşturma Tarihi 02 Mart 2026 12:51

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin Şubat ayı imalat sanayi Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektörü Şubat ayında ciddi ölçüde toparlandı.

Ocak ayında 49,5 puan olan imalat sanayi PMI, şubatta 50,8 puana çıktı. Böylece, Avro Bölgesi'nde fabrika siparişlerindeki güçlü artışla imalat sanayi PMI son 44 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

PMI verilerinde 50 puanın üstü sektörel büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde Şubat ayı imalat sanayi PMI'ın 50,8 puan olması yönündeydi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
JPMorgan’dan Hürmüz Boğazı uyarısı: Üretimde 25 günlük kritik sınır JPMorgan’dan Hürmüz Boğazı uyarısı: Üretimde 25 günlük kritik sınır 02 Mart 2026 09:04
Goldman Sachs’tan Hürmüz Boğazı senaryoları: Petrol fiyatları ne kadar yükselebilir? Goldman Sachs’tan Hürmüz Boğazı senaryoları: Petrol fiyatları ne kadar yükselebilir? 02 Mart 2026 09:01
SPK açığa satış işlemlerini yasakladı SPK açığa satış işlemlerini yasakladı 02 Mart 2026 08:41
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu yarın toplanacak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu yarın toplanacak 01 Mart 2026 15:01
ECB: Avro Bölgesi’nde tüketicilerin enflasyon beklentileri geriledi ECB: Avro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentileri geriledi 27 Şubat 2026 13:55
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 27 Şubat 2026 13:23
Almanya’da işsiz sayısı 3 milyonun üzerinde! Almanya'da işsiz sayısı 3 milyonun üzerinde! 27 Şubat 2026 13:12
Mizuho 5 bin idari pozisyonu yapay zeka ile dönüştürecek Mizuho 5 bin idari pozisyonu yapay zeka ile dönüştürecek 27 Şubat 2026 11:16
BofA’dan ons altın için 6 bin dolar tahmini! BofA'dan ons altın için 6 bin dolar tahmini! 27 Şubat 2026 10:56
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Şubat 2026 10:26
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 27 Şubat 2026 10:09
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 27 Şubat 2026 09:42
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.280,8900 Değişim 382,47 Son veri saati:
Düşük 12987,42 Yüksek 13369,89
Açılış
43,9718 Değişim 0,0619 Son veri saati:
Düşük 43,9212 Yüksek 43,9831
Açılış
51,642 Değişim 0,4428 Son veri saati:
Düşük 51,4823 Yüksek 51,9251
Açılış
7.628,7490 Değişim 228,051 Son veri saati:
Düşük 7433,633 Yüksek 7661,684
Açılış
135,1537 Değişim 6,1298 Son veri saati:
Düşük 130,1806 Yüksek 136,3104
Açılış
BİST En Aktif Hisseler