Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI yükseldi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin Şubat ayı imalat sanayi Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektörü Şubat ayında ciddi ölçüde toparlandı.

Ocak ayında 49,5 puan olan imalat sanayi PMI, şubatta 50,8 puana çıktı. Böylece, Avro Bölgesi'nde fabrika siparişlerindeki güçlü artışla imalat sanayi PMI son 44 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

PMI verilerinde 50 puanın üstü sektörel büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde Şubat ayı imalat sanayi PMI'ın 50,8 puan olması yönündeydi.