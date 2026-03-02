CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa SPK açığa satış işlemlerini yasakladı

SPK açığa satış işlemlerini yasakladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin 2 Mart 2026 tarihinden 6 Mart 2026 seans sonuna kadar yasaklanmasına karar verdi.

AA

Oluşturma Tarihi 02 Mart 2026 08:41

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açıklamasında, "Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleşen gelişmeler dikkate alınarak, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin 2 Mart 2026 tarihinden 6 Mart 2026 seans sonuna kadar yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesinin kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına, Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 17'nci maddesi uyarınca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince özkaynak koruma oranının asgari yüzde 35 olması hususundaki hükmün, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek, 6 Mart 2026 tarihi seans sonuna kadar işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranı asgari yüzde 20 olacak şekilde esnek olarak uygulanabilmesine karar verilmiştir."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
eBay, 800 çalışanını işten çıkaracak eBay, 800 çalışanını işten çıkaracak 27 Şubat 2026 07:31
Block, 4 bini aşkın çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor Block, 4 bini aşkın çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor 27 Şubat 2026 07:25
Netflix, Warner Bros. için verdiği teklifi artırmayacak Netflix, Warner Bros. için verdiği teklifi artırmayacak 27 Şubat 2026 07:20
Avrupa Merkez Bankası’ndan üst üste 3 yıl zarar! Avrupa Merkez Bankası'ndan üst üste 3 yıl zarar! 26 Şubat 2026 15:22
Hindistan alımları azalttı: Rus ve İran petrolünde indirim rekabeti başladı Hindistan alımları azalttı: Rus ve İran petrolünde indirim rekabeti başladı 26 Şubat 2026 15:11
Çin yuanı dolara karşı 34 ayın zirvesine yükseldi Çin yuanı dolara karşı 34 ayın zirvesine yükseldi 26 Şubat 2026 14:47
Deutsche Bank: İngiltere’de yeni harcama önlemleri gelebilir Deutsche Bank: İngiltere’de yeni harcama önlemleri gelebilir 26 Şubat 2026 14:22
Avro Bölgesi’nde Şubat’ta ekonomik güven azaldı Avro Bölgesi'nde Şubat'ta ekonomik güven azaldı 26 Şubat 2026 14:14
Jeopolitik riskler gaz fiyatlarını nasıl etkileyecek? Jeopolitik riskler gaz fiyatlarını nasıl etkileyecek? 26 Şubat 2026 13:57
Rusya’da otomobil ithalatı geriledi Rusya'da otomobil ithalatı geriledi 26 Şubat 2026 13:52
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 26 Şubat 2026 12:21
ECB Başkanı Lagarde: Enflasyon algılarını yakından takip ediyoruz ECB Başkanı Lagarde: Enflasyon algılarını yakından takip ediyoruz 26 Şubat 2026 12:16
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.717,8100 Değişim 414,39 Son veri saati:
Düşük 13552,8 Yüksek 13967,19
Açılış
43,9868 Değişim 0,0619 Son veri saati:
Düşük 43,9212 Yüksek 43,9831
Açılış
51,917 Değişim 0,1912 Son veri saati:
Düşük 51,7339 Yüksek 51,9251
Açılış
7.567,5770 Değişim 189,947 Son veri saati:
Düşük 7433,633 Yüksek 7623,58
Açılış
132,4596 Değişim 6,1298 Son veri saati:
Düşük 130,1806 Yüksek 136,3104
Açılış
BİST En Aktif Hisseler