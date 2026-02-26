Avrupa borsaları karışık seyrediyor

CANLI BORSA
Avrupa borsaları, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı ve bölgede açıklanan şirket bilançolarıyla karışık bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı ABD ile İran heyetleri arasındaki görüşmeye çevrildi.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2026 12:21

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 633,6 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.820 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,4 değer kazanarak 8.592 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 47.233 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 18.439 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 25.122 puandan işlem görüyor.

Dünya genelinde ülkelerin ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmeler ve jeopolitik riskler sürerken, yapay zeka ve teknolojinin geleceğine yönelik sinyaller ile Avro Bölgesi'nde açıklanan şirket bilançoları fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turu İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Görüşme öncesi konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer silah üretmesine izin verilmeyeceğini belirterek, önceliklerinin diplomasi olduğunu ancak müzakere sürecinden sonuç alınamaması halinde diğer seçeneklerin de masada bulunduğunu belirtti.

Bununla birlikte kurumsal tarafta şirket bilançoları da yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Yapay zekaya ilişkin sorgulamaların sürdüğü bu dönemde, ABD'li çip devi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosu, bu alanda talebin sürdüğünü ortaya koydu. Nvidia'nın gelirinin ana motorunu veri merkezi bölümünden elde edilen satışların oluşturması, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının daha da artabileceğine işaret etti.

Nvidia, yapay zeka alanındaki güçlü altyapı tedarikçisi konumunu sürdürürken, şirketin geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı. Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 94 artarak 42,96 milyar dolara yükseldi.

Fransa merkezli otomotiv üreticisi Stellantis, elektrikli araç stratejisinde yaptığı revizyonların etkisiyle tarihindeki ilk büyük yıllık zararını açıkladı. Şirket, elektrikli araç planlarını küçültmesine bağlı olarak yaklaşık 22,2 milyar avroluk değer düşüklüğü kaydı sonrası 2025'in ikinci yarısında 20,1 milyar avro net zarar bildirdi.

Almanya merkezli telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom, dördüncü çeyrek finansallarında karmaşık bir görünüm ortaya koydu. Şirketin ana faaliyet karlılığı beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşse de bazı kalemlerde zayıflama görülürken, özellikle Almanya operasyonlarındaki sınırlı gelir daralması sonuçlar üzerinde baskı yarattı.

Fransa merkezli enerji yönetimi ve otomasyon şirketi Schneider Electric, yıllık gelirini ilk kez 40 milyar avronun üzerine taşıyarak rekor kırdı. Veri merkezlerine yönelik ekipman talebindeki üç haneli büyüme güçlü dördüncü çeyrek performansını desteklerken, şirket, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik'te hızlanan yatırımlara dikkat çekti.

Almanya merkezli spor giyim üreticisi Puma, zayıf talep ve yeniden yapılanma giderlerinin etkisiyle cari yıl için faaliyet zararı öngördü. Şirket, operasyonel sonucun yaklaşık 50 milyon ile 150 milyon avro aralığında negatif gerçekleşebileceğini bildirdi.

Fransa merkezli sigorta şirketi AXA, 2025 yılı tam yıl finansallarında analist beklentilerine paralel bir performans sergiledi. Şirketin temel hisse başına kazancı yıllık bazda yaklaşık yüzde 8 artış göstererek istikrarlı operasyonel büyümeye işaret etti.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirterek, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

