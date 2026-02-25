Faiz indirimi beklentisi Sterlin üzerinde baskı oluşturuyor

MUFG Bank analisti Derek Halpenny'ye göre, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ve diğer politika yapıcıların Hazine Seçim Komitesi'nde yaptıkları son açıklamalar, 19 Mart'ta alınacak kararın kritik bir dengede olduğunu ortaya koydu.

Analist, özellikle açıklanacak istihdam verisinin belirleyici olacağını ifade etti. İş gücü piyasasında zayıflamanın sürmesi durumunda faiz indiriminin gündeme gelmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti.

Halpenny ayrıca, enflasyonun mayıs ayında hedef seviyeye gerilemesi halinde haziran ayında yeni bir faiz indiriminin oldukça muhtemel göründüğünü dile getirdi.