CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Faiz indirimi beklentisi Sterlin üzerinde baskı oluşturuyor

Faiz indirimi beklentisi Sterlin üzerinde baskı oluşturuyor

MUFG Bank analisti Derek Halpenny, yayımladığı değerlendirmede sterlinin önümüzdeki dönemde değer kaybı yaşayabileceğine işaret etti. Halpenny, piyasaların İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) olası faiz indirimlerini henüz tam olarak fiyatlamadığını vurguladı.

Oluşturma Tarihi 25 Şubat 2026 15:47

MUFG Bank analisti Derek Halpenny'ye göre, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ve diğer politika yapıcıların Hazine Seçim Komitesi'nde yaptıkları son açıklamalar, 19 Mart'ta alınacak kararın kritik bir dengede olduğunu ortaya koydu.

Analist, özellikle açıklanacak istihdam verisinin belirleyici olacağını ifade etti. İş gücü piyasasında zayıflamanın sürmesi durumunda faiz indiriminin gündeme gelmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti.

Halpenny ayrıca, enflasyonun mayıs ayında hedef seviyeye gerilemesi halinde haziran ayında yeni bir faiz indiriminin oldukça muhtemel göründüğünü dile getirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Petrol fiyatları 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı Petrol fiyatları 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı 25 Şubat 2026 09:19
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 25 Şubat 2026 09:32
Lübnan’da altın rezervi tartışması: Krizden çıkış için satış gündemde! Lübnan’da altın rezervi tartışması: Krizden çıkış için satış gündemde! 25 Şubat 2026 09:20
BoE’den mart için faiz indirimi sinyali BoE’den mart için faiz indirimi sinyali 25 Şubat 2026 09:14
ABD’de ham petrol stokları arttı ABD’de ham petrol stokları arttı 25 Şubat 2026 09:11
Piyasalarda gözler Nvidia’nın bilançosuna çevrildi Piyasalarda gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi 25 Şubat 2026 09:07
Morgan Stanley: Çin ekonomisinde toparlanma dengesiz seyredebilir Morgan Stanley: Çin ekonomisinde toparlanma dengesiz seyredebilir 25 Şubat 2026 09:05
ABD’de konut fiyat endeksinde artış hızı geriledi ABD’de konut fiyat endeksinde artış hızı geriledi 25 Şubat 2026 09:02
Nijerya Merkez Bankası faiz indirimine gitti Nijerya Merkez Bankası faiz indirimine gitti 25 Şubat 2026 08:59
Dünya Bankası açıkladı: Kadınların yüzde kaçı yasal eşitlik sağlayan ekonomilerde yaşıyor? Dünya Bankası açıkladı: Kadınların yüzde kaçı yasal eşitlik sağlayan ekonomilerde yaşıyor? 25 Şubat 2026 08:55
Trump’ın kongre konuşması öncesi Bitcoin ve Ether’de yükseliş Trump’ın kongre konuşması öncesi Bitcoin ve Ether’de yükseliş 25 Şubat 2026 08:52
Deutsche Bank: Çin, teknoloji gücüyle yatırımda öne çıkıyor Deutsche Bank: Çin, teknoloji gücüyle yatırımda öne çıkıyor 24 Şubat 2026 16:08
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.775,7700 Değişim 315,54 Son veri saati:
Düşük 13752,78 Yüksek 14068,32
Açılış
43,8738 Değişim 0,0342 Son veri saati:
Düşük 43,8408 Yüksek 43,875
Açılış
51,7399 Değişim 0,1785 Son veri saati:
Düşük 51,6572 Yüksek 51,8357
Açılış
7.311,6450 Değişim 118,674 Son veri saati:
Düşük 7230,389 Yüksek 7349,063
Açılış
127,4569 Değişim 6,6006 Son veri saati:
Düşük 122,1533 Yüksek 128,7539
Açılış
BİST En Aktif Hisseler