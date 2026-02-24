Deutsche Bank: Çin, teknoloji gücüyle yatırımda öne çıkıyor

Deutsche Bank Özel Bankacılık Global Yatırım Direktörü Christian Nolting, Çin'in artan teknoloji kapasitesi sayesinde yatırımcılar açısından her geçen gün daha çekici bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Nolting, bu yıl Çin hisse senetlerine para girişlerinde artış beklediklerini belirtti. Özellikle Güneydoğu Asya ve Avrupa'daki yatırımcıların ilgisinin güçlendiğine dikkat çekti. Ayrıca doların zayıf seyretmesinin, yatırımcıları ABD varlıkları dışında alternatif arayışlara yönelttiğini vurguladı.

Nolting, Çin'in artık yalnızca düşük maliyetli üretim yapılan bir merkez olmadığını belirterek, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci yapay zeka ekosistemine sahip olduğunu söyledi. Robotik ve elektrikli araç alanlarında da küresel ölçekte öncü bir konumda bulunduğunu sözlerine ekledi.