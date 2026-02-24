CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB’de otomobil pazarı yıla düşüşle başladı: Elektrikli ve hibrit satışlar yükselişte!

Avrupa Birliği’nde otomobil pazarı 2026 yılına daralmayla başladı. Ocak ayında yeni otomobil tescilleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 düşerek 799 bin 625 adede geriledi. Geçen yılın ocak ayında 831 bin 945 araç satılmıştı.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2026 09:04

Elektrikli araç segmentinde ise büyüme dikkat çekti. Bataryalı elektrikli otomobillerin (BEV) pazar payı yüzde 14,9'dan yüzde 19,3'e yükseldi. Bu kategoride 154 bin 230 araç kaydedildi. Büyük pazarlardan Fransa yüzde 52,1, Almanya yüzde 23,8 artış kaydederken; Belçika'da satışlar yüzde 11,5, Hollanda'da ise yüzde 35,4 geriledi.

Hibrit otomobiller 308 bin 364 adetle yüzde 38,6 pazar payına ulaştı ve AB'de en çok tercih edilen güç türü oldu. İtalya'da hibrit satışları yüzde 24,9, İspanya'da yüzde 9 artarken; Fransa'da yatay bir seyir izlendi, Almanya'da ise yüzde 1,8 düşüş görüldü.

Plug-in hibrit araçlar da yükselişini sürdürdü. Bu segmentte satışlar 78 bin 741 adede çıkarken pazar payı yüzde 7,4'ten yüzde 9,8'e yükseldi. İtalya'da yüzde 134,2, İspanya'da yüzde 66,7 ve Almanya'da yüzde 23 artış kaydedildi.

Buna karşılık benzinli otomobillerde sert daralma yaşandı. Satışlar yüzde 28,2 azalarak 175 bin 989 adede düştü, pazar payı ise yüzde 29,5'ten yüzde 22'ye geriledi. Fransa'da benzinli araç satışları yüzde 48,9, Almanya'da yüzde 29,9, İtalya'da yüzde 25,5 ve İspanya'da yüzde 22,5 azaldı. Dizel otomobillerde de yüzde 22,3'lük düşüş görülürken, bu segment toplam satışların yüzde 8,1'ini oluşturdu.

